Las elecciones vascas y catalanas renovarán hasta 11 senadores, aunque no alterarán la mayoría del PP

Las elecciones en los próximos meses en el País Vasco y Cataluña afectarán también al Senado, ya que estos dos parlamentos regionales tendrán que repartir un total de once senadores por designación en función de los resultados. Eso sí, no alterará la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara Alta, aunque sí influirá en la estructura de algunos grupos como ERC, Junts, PNV y Bildu. El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica, de los que once están pendientes de renovar en estas elecciones: ocho de Cataluña y tres del País Vasco. El reparto por partidos es proporcional al resultado que logran en las elecciones, así que lo que ocurra en los comicios vascos y catalanes determinará a quién pertenece cada nuevo senador. De estos once, ahora mismo el PSOE tiene cuatro, ERC tiene tres, Junts tiene dos, mientras que el PNV y Bildu tienen uno cada uno. En cualquier caso, ninguno de estos cambios alterará la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara Alta con hasta 144 senadores, aunque sí que puede afectar a la composición de otros grupos como el PNV, Junts, ERC y Bildu. LOS GRUPOS A LOS QUE LES AFECTA Los resultados que se consigan el 21 de abril en el País Vasco y el 12 de mayo en Cataluña sí que podrían alterar el dibujo de algunos grupos parlamentarios, ya que algunos de ellos incluso tienen senadores prestados de otros partidos. Puede ser el caso, por ejemplo, de Junts, donde dos de sus tres integrantes son senadores por designación autonómica. Si estos dos parlamentarios acaban revalidando su escaño, el grupo se mantendrá así hasta el final de legislatura, pero si se ocurre el escenario contrario, estarán obligados a reclamar un préstamo de senadores. Otro de los grupos más afectados por este reparto de senadores por designación autonómica es el que conforman ERC y Bildu, ya que cuatro de los once integrantes son elegidos directamente por los Parlamentos vascos y catalanes. En el caso del PNV, que tiene cinco parlamentarios en la Cámara Alta y cuenta con la cesión de un senador del PSOE, uno de sus integrantes es por designación autonómica. ¿QUIÉNES SON SENADORES POR DESIGNACIÓN? Entre los senadores por designación autonómica que sí se tendrán que renovar tras estos comicios están la portavoz de ERC, Sara Bailac; su homólogo en Junts, Josep Lluís Cleries; la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, y el 'número dos' del PSOE en el Senado, Alfonso Gil. Otros de los senadores por designación autonómica de los Parlamentos vascos y catalanes son la portavoz de Bildu, Idurre Bideguren o la expresidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín.