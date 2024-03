Illa (PSC) ve agotada la suma de ERC, Junts y CUP y no cree que logren mayoría en el Parlament

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha asegurado que es "obvio el agotamiento" de la suma independentista de ERC, Junts y CUP, y no cree que logren tener mayoría en el Parlament con los resultados del 12 de mayo. Lo ha dicho en una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press este domingo, en la que ha asegurado que Cataluña necesita un cambio de etapa y cree que los catalanes juzgarán los últimos 10 o 12 años de gobiernos entre ERC y Junts, que considera negativos. Ha rechazado que las elecciones anticipadas del próximo 12 de mayo sean un plebiscito a la estrategia de desjudicialización del 'procés', y ha asegurado que su candidatura está preparada para afrontar la sequía, la educación, la mejora de las infraestructuras, y la reforma de la sanidad, entre otros. Al preguntársele si los Presupuestos del Govern se tumbaron en el Parlament por culpa del proyecto del Hard Rock, Illa lo ha rehusado: "Han fracasado por electoralismo y partidismo de varias formaciones políticas que anteponen sus intereses a los de la sociedad, que piensan más en ellos mismos que en el país". Sobre si cree que le beneficia o perjudica que Puigdemont pueda ser candidato por Junts, ha dicho que no lo sabe, pero que no tiene inconveniente en contrastar con el resto de proyectos políticos.