Guil: "El primer cuarto ha marcado el partido"

Zaragoza, 17 mar (EFE).- El entrenador del Zunder Palencia, Luis Guil, ha señalado que la suerte del partido contra el Casademont Zaragoza, en el que su equipo cayó derrotado, la había marcado el primer cuarto en el que no habían sido capaces de defender para evitar que el marcador se pudiera ir a guarismos altos.

"Sabíamos que jugando a más de 85 puntos contra Casademont Zaragoza era difícil ganar y no hemos salido con la mentalidad, la concentración y la dureza necesarias en defensa y llevar a Zaragoza a situaciones difíciles en el tema ofensivo", ha explicado en rueda de prensa.

Guil ha destacado que el Zunder Palencia había sido capaz de recuperar la diferencia en el marcador de su rival hasta tres y cuatro veces y que incluso había tenido un triple para empatar por lo que se quedaba "con el carácter competitivo del equipo".

"Hemos tenido posesión para empatar y ese es el carácter que quiero de un equipo que compite y no se rinde pero eso solo no nos vale porque hay que ganar partidos. El tener que haber remado todo el partido viene de la puesta en escena inicial que no es la que teníamos que hacer. No nos hemos sentido a gusto en el plan de partido", ha reiterado.

El técnico del equipo castellanoleonés opina que "queda mucha Liga" y que tienen que estar preparados para luchar hasta la última jornada y tener opciones de salvación, por lo que no pueden bajar la guardia y salir al partido como lo habían hecho contra el equipo aragonés.EFE

ep/og