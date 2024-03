Gamarra dice que PP "seguirá muy de cerca" la denuncia a Sánchez por conflicto de intereses: "Llegaremos hasta el final"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que la formación va a solicitar que se les informe de "manera inmediata" de "los pasos que ya se han dado", después de que el PP registrara este jueves una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, al tiempo que ha asegurado que "seguirán muy de cerca" esta denuncia y esta semana "van a intensificar la presión y control" sobre el Gobierno. "Vamos a llegar hasta el final", ha aseverado. En declaraciones a los medios antes de ver la decimoséptima 'mascletà' de las Fallas 2024 de Valencia, Gamarra se ha pronunciado en estos términos tras registrar el PP esta semana su denuncia contra el jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, por los "vínculos" de su mujer con Air Europa y asegurara que espera que la Oficina de Conflicto de Intereses actúe "con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio", en este caso del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. "Cada día tenemos más datos de cómo el presidente del Gobierno está afectado por un conflicto de intereses y ha tomado decisiones en las cuales no podría haber actuado por el conflicto de intereses que tiene en su entorno", ha continuado. En esta línea, Gamarra ha lamentado las noticias de "corrupción económica" que durante estos días "se han seguido conociendo datos de esa trama de corrupción que cerca cada día más al PSC y a Pedro Sánchez". "No solo muchos nuevos datos sino que además ha quedado claro que ha habido una utilización de la pandemia", ha sostenido. "Esta semana se conmemoraba los cuatro años de la pandemia en España y mientras morían en muchísimas personas, el PSOE se dedicaba a utilizar la pandemia para enriquecerse y utilizar los contratos de emergencia para obtener mordidas por parte de dirigentes y de los círculos cercanos al partido", ha denunciado. La dirigente 'popular' ha señalado que la trama de corrupción "tiene su epicentro" en el antiguo Ministerio de Fomento --Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, "además de saber hasta el momento que afecta a otros cuatro ministerios, dos secretarios de Organización del PSOE, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol". "Cada día afecta a más y más miembros del Partido Socialista", ha insistido. Por otra parte, ha hecho hincapié en la moción del PP aprobada este jueves en el Pleno del Congreso que insta al Gobierno a "remitir todos los expedientes" relacionados "con el conflicto de intereses" del 'caso Koldo'. "Esos expedientes materializan ayudas directas del Consejo de Ministros a las empresas que están relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno", ha recalcado, y, al respecto, ha asegurado que "van a intensificar la presión y el control al Gobierno". "No vamos a permitir que aquellos acuerdos a los que se llega en el Congreso de los Diputados sean metidos en un cajón para evitar la fiscalización que el Partido Popular está llevando a cabo sobre todo ello", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "estamos hablando de cerca de 800 millones de euros que en ayudas directas fueron a parar a empresas que pueden estar vinculadas al entorno del presidente". Asimismo, ha subrayado que "también llegarán al final" en la comisión que el Pleno del Senado aprobó este martes por unanimidad para investigar sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'. "Conoceremos en profundidad toda esta trama y cómo ha afectado a todos esos ministerios que hasta el momento se conocen del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.