El PP exige más medios para que las Fuerzas de Seguridad puedan perseguir los ciberdelitos contra menores

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez dotar de "más medios" a las Fiscalías de Criminalidad Informática y a las Fuerzas de Seguridad del Estado para "detectar y actuar" con mayor agilidad ante los ciberdelitos contra menores en Internet y en redes sociales. En declaraciones a Europa Press, Nuñez ha asegurado que, "más allá de un mal uso de las redes sociales", hay determinadas conductas que pueden ser constitutivas de delito. Por eso, ha defendido que las unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil dispongan de más medios y tengan más formación para combatir esos delitos con mayor diligencia. Núñez ha señalado que ésta es una de las peticiones que se incluye en la proposición no de ley para la protección de los menores en el entorno digital que va a registrar el Grupo Popular en el Congreso para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. En concreto, el PP sostiene en esta iniciativa que "se impulsará la lucha contra los ciberdelitos con la dotación de más medios a las Fiscalías de Criminalidad Informática, de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, así como la especialización de los abogados que apuestan más por un servicio de información y acompañamiento". ABORDAR EL PROBLEMA DESDE UNA PERSPECTIVA "MUCHO MÁS AMPLIA" Núñez ha señalado que con su iniciativa el PP también quiere hacer "entender" al Gobierno de Pedro Sánchez que "no se puede circunscribir los peligros del entorno digital en menores a contenidos pornográficos, sino que esto se tiene que abordar desde una perspectiva mucho más amplia". Así, aparte del contenido pornográfico, ha aludido a contenidos violentos o "inadecuados" para la edad y ha dicho que es "fundamental" hacer una "clasificación por edad de ese contenido digital, porque al final un menor de 12 años es lo mismo que un menor de 17 años". También ha pedido prestar atención al 'grooming' que, según ha dicho, es una de las "prácticas más peligrosas que hay actualmente" y que consiste en que "un adulto se hace pasar por menor de edad y contacta con menores para acosarlos"; o al 'ciberbullying' que salta del ámbito escolar para trasladarse a los medios telemáticos. "Desgraciadamente ahora el acoso escolar se traslada a los móviles, se crean grupos de whatsapp de perfiles falsos para seguir vejando, insultando y compartiendo contenidos", ha añadido. Núñez ha hecho hincapié también en el 'sexting', relativo al envío de material de connotación sexual a través de dispositivos móviles , o el 'deepfake', cuando se exhiben imágenes falsas que se han creado con inteligencia artificial. Y todo esto, ha proseguido Núñez, hay que abordarlo también "desde el punto de la salud mental" porque "al final la introducción de los móviles en los menores a edades muy tempranas tiene consecuencias" porque "no saben usarlo de manera responsable" y puede provocar trastornos de "déficit de atención, trastornos del sueño o trastornos físicos". La responsable de Movilidad y Reto Digital del PP ha destacado que en este asunto deben "ir de la mano de Europa", donde rige el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y que está en vigor desde el 17 de febrero. Eso sí, ha subrayado que hay "un par de aspectos que España todavía no cumple" y el PP va a pedir al Gobierno que "se ponga las pilas". Núñez ha indicado que en ese reglamento se "obliga" a nombrar una autoridad competente y ha recordado que el Gobierno anunció que sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero no se han dado los pasos para que actúe. Por eso, ha dicho que el PP pide reformar los estatutos de la CNMC "para darle las herramientas y las competencias adecuadas para esa supervisión de la DSA en España". "LOS PADRES NO CONOCEN LAS HERRAMIENTAS PARA SUPERVISAR" En su iniciativa, el PP alude también a la Ley General de Audiovisual, que establece el etiquetado de contenidos por edades y la clasificación de contenidos por edades. "Eso ya está aprobado hace mucho tiempo y no se está haciendo tampoco, por eso también pedimos que se haga", ha agregado la diputada 'popular'. La dirigente del PP ha puesto también el acento en la pedagogía que hay que hacer con los padres porque "saben manejar un móvil y las redes sociales" pero "no conocen todas las herramientas que tienen a su disposición como padres para controlar, supervisar y ver que su hijo está haciendo un uso responsable y seguro del móvil". "Somos claros. No somos prohibicionistas o alarmistas en cuanto al uso de los dispositivos o al uso de la tecnología, ni mucho menos, pero sí que creemos que se tiene que utilizar de manera responsable", ha declarado a Europa Press. AFEA A SÁNCHEZ QUE NO TENGAN "VOLUNTAD DE CONSENSO" Después de que hace un mes el presidente del Gobierno anunciase la creación de un comité de expertos con medidas para proteger a los menores en Internet, Núñez ha criticado que no se haya producido "ningún contacto" con el PP, algo que, a su entender, evidencia que "no hay voluntad de consenso" por parte del Ejecutivo ante un asunto en el que deben ponerse de acuerdo e "ir de la mano" todas las fuerzas políticas. Además, la vicesecretaria de Movilidad y Reto Digital del PP ha asegurado que el Gobierno se dedica a lanzar "mensajes" intentando visualizar que están "preocupados" por esta materia pero "luego no hay un trabajo detrás que acompañe al mensaje". Núñez, que ha celebrado reuniones con más de una decena de asociaciones y responsables del sector desde enero, ha recordado que el PP defendió la pasada semana en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Bucarest (Rumanía) una resolución que invita a los reguladores nacionales y europeos a tomar medidas para proteger a los niños y adolescentes en el mundo virtual.