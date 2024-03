El eurodiputado Manu Pineda gana las primarias de IU para elegir candidatos a las elecciones europeas

El eurodiputado Manu Pineda ha ganado las primarias de IU para elegir candidatos a las elecciones europeas, dado que la lista que encabezaba ha obtenido el 64,89% del voto (4.701) de las bases de la formación que han participado en este proceso, según los datos provisionales difundidos este domingo. Con un total de 7.245 votos emitidos, el 40,55% del censo total que podía participar en dichas primarias, la candidatura de Pineda ha quedado en primer lugar mientras que la lista abanderada por activista de la Marea Verde y militante de IU, Marga Sainz, es la segunda más votada, con el 21,04% (1.524) de los sufragios emitidos. La tercera candidatura que concurrió al proceso, liderada por la diputada autonómica en La Rioja Henar Moreno, se ha quedado en el 12,81% de los votos (928) en estas primarias, donde ha habido un 1,23% de sufragios en blanco. Este lunes está previsto que IU informe de los resultados definitivos de sus primarias. De esta forma se cumplen los pronósticos y Pineda se garantiza repetir como principal candidato de IU dentro de la lista de coalición con Sumar, en la que aún no se han concretado el reparto de los puestos para los próximos comicios del 9 de junio. En la actual legislatura europea Pineda está adscrito al grupo The Left en la eurocámara. Para Pineda, la militancia de IU ha dado un ejemplo de "compromiso democrático" participando en las primarias. "Hoy es un día para estar muy orgullosos de nuestra organización. Un día para agradecer a la militancia su trabajo", ha escrito en un mensaje en la red social X tras conocerse los resultados provisionales. Asimismo, ha mandado un abrazo a sus compañeras. "Ahora nos toca trabajar para llevar, juntos y juntas, desde la unidad, la voz de la izquierda a Europa", ha añadido. Por su parte, el secretario de Organización, Ismael González, señaló el pasado lunes en rueda de prensa que la formación aspira a mantener el mismo nivel de presencia en la candidatura a las europeas que tuvo en 2019, apuntando así a disponer de dos puestos de salida en la lista de Sumar. Eso sí, manifestó también que es consciente de que hay que integrar a diversas formaciones de izquierda para disponer de la lista más amplia posible y eso implica también generosidad. Del resto de formaciones que forman parte de la coalición de Sumar conformada en las pasadas elecciones europeas, los 'comunes' han proclamado como su candidato al exdiputado en el Congreso Jaume Asens mientras que Verdes Equo también eligió a su coportavoz estatal y exeurodiputado Florent Marcellesi. Por ahora, Sumar no ha concretado la persona que será el cabeza de lista a las europeas y se centraba de momento en concretar los aspectos programáticos de la candidatura con sus partidos aliados.