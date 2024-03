El 'caso Koldo' protagoniza por tercera vez el Pleno del Congreso, con reprobaciones, preguntas y un debate con Puente

El 'caso Koldo' volverá a ser el tema protagonista del próximo Pleno del Congreso, por tercera semana consecutiva, y en esta ocasión se votarán dos reprobaciones de ministros, habrá preguntas en la sesión de control e incluso un debate monográfico con el titular de Transportes, Óscar Puente. La sesión se cerrará el juves con la comisión de investigación que ha propuesto el PSOE sobre la contratación de emergencia en pandemia, y no sólo esta trama. La investigación sobre supuestas mordidas en compras de material anticovid en pandemia saltò a la actualidad el 21 de febrero con la detención de Kolgo García Izaguirre, que fue asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, y desde entonces el caso ha ido creciendo y alcanzando otras operaciones llevadas a cabo en esos meses de crisis sanitaria, como el rescate del Air Europa o la entancia en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía orden de detención europea. Por tercera semana consecutiva, PP y Vox llevarán a la próxima sesión plenaria de la Cámara Baja numerosas iniciativas y preguntas de control al Gobierno para forzar a los socialistas a que den explicaciones por estas tramas. Por un lado, defenderán sendas mociones consecuencia de interpelaciones al Gobierno del último Pleno, iniciativas que se votarán el próximo jueves. Por un lado, el PP exigirá responsabilidades al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por la compra de mascarillas a la trama del 'caso Koldo' cuando era presidente de Canarias, y Vox hará lo propio con otra moción instando al cese de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, por no frenar irregularidades en los contratos de emergencia. En el último Pleno ya hubo una primera votación sobre el llamado 'caso Koldo' y, gracias a la abstención de ERC y Junts, salió adelante una moción del PP exigiendo responsabilidades políticas al Gobierno y más auditorias a los contratos y la remisión de más documentación sobre esta trama. MONTERO, BOLAÑOS Y MARLASKA El miércoles, en la sesión de control al Gobierno, serán cuatro los ministros del Gobierno que tendrán que dar respuesta a ocho preguntas registradas por PP y Vox sobre la trama. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quiere dirigirse a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ara que explique cuál fue la primera compañía rescatada por el Gobierno en 2020, en referencia a Air Europa, cuyos ejecutivos se reunieron con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en las semanas anteriores. También el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, preghuntará a Montero, en su caso para que explique ante el Pleno qué medidas va a adoptar el ministerio de Hacienda para combatir la corrupción. Otra batería de preguntas se dirige al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quiere pedirle que explique "cómo puede combatir la corrupción un Gobierno que fue investido gracias a amnistiar la corrupción". LAS RAMIFICACIONES DE AIR EUROPA Y DELCY Por su parte, la diputada 'popular' Noelia Núñez, quiere preguntarle también si considera que ha existido algún conflicto de intereses en algún miembro del Ejecutivo en los rescates de algunas empresas durante la pandemia, incidiendo en esa denuncia que el PP ha presentado contra Sánchez en la Oficina de Conflicto de Intereses por esos "vínculos" de su esposa con Air Europa. Finalmente a Bolaños se quiere dirigir también la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, para conocer hasta dónde va a llegar el Gobierno para librar de la cárcel a los socialistas implicados en casos de corrupción. Desde el PP también señalan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, busca pedirle una valoración de la actuación de su ministerio en la trama corrupta de compra de mascarillas, mientras que el diputado del PP, Rafael Hernando, le preguntará si su ministerio está trabajando para el PSOE. La última pregunta que han registrado desde el PP sobre este asunto está dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien el diputado 'popular' Sergio Sayas quiere preguntarle cuál fue la implicación de su ministerio durante la visita de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a España, ya que como aseguraba en una entrevista el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hay una "relación directa" entre este caso y la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa. ¿QUÉ HACÍA KOLDO EN EL MINISTERIO? Aunque no será la única oportunidad que tenga Puente de dar explicaciones ante el Pleno ya que, una vez finalizada la sesión de control parlamentario, Puente tendrá que comparecer ante el hemiciclo para informar de los contratos de emergencia suscritos por su ministerio durante la pandemia, habida cuenta de que ahí operaba Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos y hoy epicentro del llamado 'caso Koldo'. Se trata de una petición de comparecencia impulsada por el PP para que Puente informe al Pleno del Congreso y que salió adelante por mayoría en la Junta de Portavoces, quedando fijada para el miércoles día 20, después de la sesión de control al Gobierno. Esta petición busca que el ministro informe "sobre la responsabilidad del Gobierno en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relativos a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, cuya investigación ha provocado la detención de varias personas, entre las que se encuentra un exasesor del Ejecutivo". Y COMO BROCHE, LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y al día siguiente, el jueves 21 de abril se debatirá y votará la iniciativa del PSOE para crear una comisión de investigación que investigue los contratos de emergencia suscritos por la Admnistración general del Estado, pero también para revisar la contratación en las comunidades en esos meses de estado de alarma y crisis sanitaria. El PP ya ha avisado de que no va a apoyarla, pues prefiere la que ha impulsado en el Senado centrada en el 'caso Koldo', pero los socialistas insisten en su propuesta general y ya avanzan su intención de hacer desfilar a mandatarios autonómicos del PP, empezando por Isabel Díaz Ayuso. "Para que dé ejemplo", anticipó el portavoz socialista, Patxi López.