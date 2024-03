Comín afirma que podría encabezar la lista de Junts en las europeas si Puigdemont no lo hace

El eurodiputado de Junts y exconseller de la Generalitat Toni Comín ha afirmado que podría acabar siendo el número 1 por Junts en las elecciones europeas: "Es prematuro aún decirlo, pero hemos pensado que si él no puede encabezar la lista de las europeas, lo encabece yo". Lo ha respondido una entrevista de 'Vilaweb' recogida por Europa Press este domingo, al preguntársele por esa posibilidad si Puigdemont acaba siendo el candidato a las elecciones catalanas. Comín también ha constatado la posibilidad de que Puigdemont vuelva de Bruselas antes de un debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat, y ha advertido de que siempre puede haber un segundo debate de investidura al que asistir. UNO O DOS DEBATES DE INVESTIDURA Por eso ha dicho que no se impedirá que Puigdemont participe en una investidura "si la aplicación de la ley de amnistía se atrasa hasta el límite, que quiere decir hasta final de julio, si las medidas cautelares no se acaban levantando hasta pasado este periodo de dos meses que prevé la ley". Ha añadido que un segundo debate de investidura de las elecciones del 12 de mayo sería después de julio (entre el primero y el segundo debate hay un límite de dos meses, ha recordado). Para Comín, "no hay que gestionar un riesgo innecesario, porque si se puede evitar la detención, se evita". "UN RETORNO CONJUNTO" Al preguntársele si su retorno y el del exconseller Lluís Puig coincidiría con el de Puigdemont antes de la investidura, ha respondido que "tiene que ser un retorno conjunto". "Es el retorno político, volvemos juntos, y lo que le tenemos que explicar al país con este retorno lo tenemos que hacer juntos", ha añadido.