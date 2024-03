Chus Mateo: "No significa nada vernos en la primera posición"

Málaga, 17 mar (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha rebajado la euforia de afianzarse como líder en solitario de la Liga Endesa tras superar al Unicaja en el Carpena (81-87), ya que "no significa nada" porque aún "no es determinante" a estas alturas de la temporada.

"Hemos luchado y hemos ganado. No es fácil porque es una pista que aprieta mucho y es un equipo difícil de ganar", valoró el técnico madridista tras el partido de este domingo en Málaga, donde la clave estuvo "en la lucha del rebote", por lo que está "contento y orgullosos con el rendimiento del equipo".

"No significa nada vernos en la primera posición porque no es determinante, pero me gusta valorar el trabajo porque nos da confianza para poder seguir", valoró Mateo, que también quiso destacar la "ambición y ganas de ganar" de su equipo, que no quería "dar el partido por perdido hasta el último minuto".

"Sabía que el partido iba a ser difícil, el Unicaja está jugando a un nivel Euroliga, es un equipazo, no nos engañemos", subrayó sobre los malagueños, que tuvieron en sus manos el triunfo, estan "muy bien entrenados" y "tienen jugadores de grandísimo nivel".

"Ellos le podían dar la vuelta al partido, con Dylan Osetkowski que ha estado magistral desde el exterior (20 puntos). Independientemente de ganar o perder, el pundonor y el esfuerzo han estado ahí", incidió. EFE

