Arrebatar el concepto de libertad a la derecha, clave de la Asamblea Fundacional de Sumar

Sonia López y Antonio del Rey

Madrid, 17 mar (EFE).- El 23 de marzo Sumar celebrará su Asamblea Fundacional, de allí nacerá formalmente como formación política, que quiere ser a la vez movimiento ciudadano, con el fin de rearmar a la izquierda más allá del PSOE y disputar a la derecha conceptos como el de libertad.

La primera cita constituyente de Sumar servirá para definir sus grandes líneas ideológicas, estratégicas, organizativas y éticas, y entre ellas una de las claves será esa disputa por la libertad en un momento en el que la derecha se ha apropiado del concepto convertido en eslogan por dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha explicado en una entrevista con EFE el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, encargado de coordinar el documento político-ideológico que saldrá de la asamblea, tras la que Sumar afronta un ciclo electoral maquiavélico con las elecciones vascas, catalanas y europeas enfrente y tras unos muy malos resultados en Galicia.

El documento "siembra las bases para una ofensiva ideológica fuerte", para impugnar la teoría de que "la igualdad es para la izquierda y la libertad para la derecha", dice Errejón.

"Ya está bien de que la libertad sea el capricho de los ricos" o "un lujo para quienes tienen dinero. Es suicida, depredador y además es falso", enfatiza el portavoz de Sumar, que contrapone un modelo en el que la libertad sea el derecho a tener tiempo, a salir antes del trabajo o a "saber que puedes vivir una vida sin miedo, porque si caes enfermo te van a curar, tengas el dinero que tengas".

Sumar enarbola la bandera de un modelo de país justo, sostenible, verde y del siglo XXI y Errejón propone "retomar el control de la economía" para que no siga dependiendo de "un dios irracional como son los mercados".

Lo que enlaza con la segunda apuesta del documento político, que es pasar a la ofensiva, salir del marco defensivo, no conformarse con librarse "por los pelos" de un gobierno de la derecha con la extrema derecha y pelear por la idea de futuro.

Íñigo Errejón considera que la propuesta de una derecha en la que los ricos invierten en comprase búnkeres, piensan en vuelos en el espacio o se compran reservas naturales es "una huida hacia delante".

Y es muy gráfico al señalar: "Si en el 77 era punk decir que no hay futuro, en realidad hoy lo punk, lo rupturista, es decir que sí hay futuro, que puede haber futuro, y para eso necesitamos retomar el control de nuestras vidas y de cómo habitamos el planeta".

En el ámbito organizativo, la Asamblea Fundacional de Sumar reafirmará su voluntad plurinacional.

"No como una decisión folclórica de aceptar que la gente hable en diferentes lenguas, que está muy bien y es una conquista", sino para aceptar también que "Cataluña es un país y las decisiones de Cataluña se toman en Cataluña". Por tanto, los acuerdos electorales en Euskadi o en Cataluña se adoptarán en esos territorios.

El estilo de Yolanda Díaz, según Errejón, nada tiene que ver con el ordeno y mando; más bien se trata de hacerlo "escuchando, atendiendo, integrando y articulando.

Ante las quejas de IU o Compromís porque en la organización solo se haya reservado una cuota de poder del 30 por ciento a los partidos en los órganos de dirección, Errejón explica que en el otro 70 por ciento también habrá personas de partidos aliados como Izquierda Unida, Mas Madrid o Más País, y que ese 30 por ciento asegura una representación orgánica de todas las formaciones.

Porque "los partidos son imprescindibles, pero no basta solo con los partidos".

Tras su Asamblea Fundacional Sumar tendrá que prepararse con rapidez para las elecciones vascas, catalanas y europeas, después de un resultado en Galicia que no era el que esperaban y que Errejón no niega que ha sido malo pese al trabajo de la organización. Se escuda en que no tuvieron tiempo para implantarse y construir el proyecto.

Pero cree que esa "mala noticia" no se repetirá en el País Vasco, "donde el desarrollo organizativo viene de más atrás", ni en Cataluña, donde los comunes están lo suficientemente asentados, ni en las europeas y, aunque reconoce que hubieran preferido plazos más largos, se muestra convencido de que serán decisivos.

"Si me preguntan si es fácil consolidarse con tantas elecciones de por medio, mi respuesta es muy honesta, sería más fácil con menos elecciones, pero las fuerzas políticas responsables, cuando hay citas electorales, concurren".

Recuerda que así pasó con las generales del 23 de julio y hoy hay en España un Gobierno "que en lugar de rebajar impuestos a los ricos y hacer ajustes a la mayoría trabajadora, hace lo contrario, protege a los trabajadores y le exige más a quienes más tienen".

"Eso lo logramos en pañales el 23 de julio. Bueno, pues nos estamos vistiendo", subraya.

Para la candidatura a las elecciones europeas, la dirección de Sumar hará "pronto" una propuesta que tendrá que tener el acuerdo y el equilibrio de todas las formaciones políticas, y una "validación democrática" con un proceso en el que "la gente pueda ratificar si quiere o no la lista electoral".

De su nueva situación como portavoz de Sumar, Íñigo Errejón se muestra muy cómodo con su trabajo actual, pese a que su nombre siempre le han situado en las quinielas para ministro. "Estoy en un sitio donde me gusta estar", asegura.

Lo que parece no haberse planteado, por el momento, es ir al nuevo bar de Pablo Iglesias, que se abrirá en el centro del Madrid en una calle por la que cuenta que pasa "muchas veces". "Hace mucho que no nos vemos", zanja sobre el exlíder de Podemos. EFE

