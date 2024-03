Aragonès ve al PSC como su "adversario electoral" y no ve viable un acuerdo de gobierno con ellos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que ve al PSC como su "adversario electoral" y ha asegurado que considera inviable un acuerdo de gobierno con los socialistas tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. "Para formar un gobierno conjunto, mucho debería cambiar el PSC y lo veo muy lejos de nuestros postulados", ha expresado Aragonès en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo. Ha afirmado que con los de Salvador Illa sí que podrían llegar a "acuerdos puntuales", pero no para formar un gobierno de coalición en la Generalitat. Aragonès ha rechazado firmar un documento de compromiso de no pactar con los socialistas, como ya hicieron las formaciones independentistas en el Parlament en 2021: "Yo no lo firmaría". Además, ha criticado el 'no' de Junts y los Comuns a los Presupuestos de la Generalitat para 2024, que causó el adelanto electoral en Cataluña y también que se retiraran los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Lo deberán explicar a la ciudadanía y a los sectores que esperaban mejoras educativas, sociales, sanitarias o en inversiones en los municipios".