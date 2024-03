Valverde: "No tuvimos fortuna, tuvimos un gran portero"

Bilbao, 16 mar (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club consideró que el penalti que detuvo Unai Simón a Luis Rioja y el gol de Gorka Guruzeta en la jugada posterior "han marcado" el desarrollo posterior de un encuentro en el que el equipo rojiblanco "no tuvo fortuna, sino a un gran portero" en la primera de esas dos acciones decisivas.

"Simón es un portero de talla mundial y lo demuestra cada día. Estamos encantados", se felicitó el técnico después de admitir que en la primera media hora les faltó "fluidez para llegar arriba" ante un rival "bien plantado" y que, además del penalti, tuvo otra ocasión "muy clara" de Guridi que también desbarató el guardameta internacional.

Valverde, por otro lado, subrayó que a nueve jornadas para acabar el campeonato "la idea es mantener la posición e intentar mejorarla". "Ahora estamos cuartos y no sabemos lo que ocurrirá mañana -en el partido del Atlético de Madrid frente al Barça-, pero en lo que queda intentaremos luchar por nuestros objetivos", dijo.

Sobre el próximo parón liguero a dos semanas de la final de la Copa del Rey el técnico aseguró que "lo que más" le preocupa es que todos los internacionales vuelvan de sus compromisos "sin ningún problema" porque está convencido de que este paréntesis "y la vorágine de la ilusión de la gente con la final no van a cortar la dinámica" positiva del Athletic.

"Por mucha historia que haya alrededor de la final todo se reduce a lo que vaya a ocurrir en el campo. En eso es en lo que nos tenemos que centrar", incidió el de Viandar de la Vera, quien aclaró que la ausencia en el once de Oihan Sancet, aquejado de algún problema físico esta semana y convocado por Luis de la Fuente para los amistosos frente a Colombia y Brasil, se debió a motivos técnicos.

"Estaba en condiciones, por eso estaba en la convocatoria. No ha participado, pero es que tenemos buenos jugadores en el Athletic. Si no hubiese estado en condiciones no hubiese estado convocado", recalcó. EFE

