Serrano (PP) afea que el Gobierno use "todos los resortes del Estado para tapar escándalos" como amnistía o 'caso Koldo'

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afeado al Gobierno de España el uso, a su juicio, de "todos los resortes del Estado" para "tapar escándalos" como la Ley de Amnistía para los encausados del 'procés' o el 'caso Koldo' de presunto enriquecimiento ilícito del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. "Tenemos un gobierno de España que, asediado por la corrupción política que supone la amnistía y asediado por la corrupción económica que supone el caso Koldo, caso PSOE o caso Pedro Sánchez, está utilizando todos los resortes del Estado precisamente para tapar esos escándalos y que se hable de otras cosas", ha señalado el número dos de los 'populares' madrileños para referirse a la presunta filtración de información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la Fiscalía General del Estado. "Una persona que no tiene el apoyo absolutamente de nadie del sector de la Justicia en nuestro país, colocado por lo que ha sido colocado, ha reconocido que ha filtrado información privada de un particular que nada tiene que ver con el ámbito político", ha criticado Serrano en alusión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presunto caso de fraude tributario de la pareja de la presidenta regional. "Si son capaces de utilizar esos resortes, son capaces de utilizar todas las instituciones", ha lamentado el secretario general del PP de Madrid durante una jornada sobre vivienda celebrada este sábado por su partido en la capital. Un fiscal, ha incidido, que "ya ha tenido la reprobación en estas últimas 24-48 horas del Colegio de Abogados de Madrid, del Colegio de la Abogacía de España y de la Asociación de Fiscales de España". "Es que es absolutamente tremendo", ha remarcado Serrano, para quien el Ejecutivo central "está funcionando como una auténtica mafia" debido a que está "contra las cuerdas". "Se sienten impunes. Se han sentido impunes a lo largo de estos años, tratando de controlar todo tipo de instituciones", ha añadido el político 'popular', quien ha criticado que "todo el poder de un Estado" trate de "atacar a la presidenta de la Comunidad" y "vulnere cualquier tipo de principio de protección de datos, de derecho al honor" y de "derecho a presunción de inocencia de un ciudadano anónimo que no tiene ninguna relación con la Administración de la Comunidad de Madrid". ASEGURA QUE NO LES VAN A "AMEDRENTAR" "Hoy van contra un ciudadano anónimo, pero mañana pueden ir contra mí o contra ustedes. El mensaje, como digo, de este Gobierno es como esas mafias de las series de televisión que dicen ojito con meterte conmigo porque podemos ir contra ti, contra tu padre, contra tu madre, contra tu novio o contra quien sea. Ésa es la manera que tiene de actuar este Gobierno y desde luego que aunque sigan actuando así, a nosotros no nos van a amedrentar en ningún momento", ha sentenciado Alfonso Serrano. El número dos del PP de Madrid considera que las críticas de organizaciones como la Asociación de Fiscales hacia el fiscal general "demuestra" que García Ortiz "está solo" y "sólo bajo el paraguas" del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "y del Partido Socialista". "Que un fiscal general del Estado tenga la reprobación absoluta de todo lo que es el sistema judicial en nuestro país, no ha ocurrido nunca en nuestra democracia", ha enfatizado Serrano, quien ha añadido que "son muchas las cosas que nunca han ocurrido" en democracia hasta ahora, como la sumisión "de nueve letrados del Congreso de los Diputados" por la tramitación de la Ley de Amnistía. Alfonso Serrano se ha referido también al "conflicto de intereses" que el PP denuncia entre el rescate aprobado en el Consejo de Ministros a Air Europa y los vínculos de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con dicha empresa, para rechazar que "algunos" traten de "equiparar" esta cuestión con la de la pareja de Díaz Ayuso. "No tiene absolutamente nada que ver. Una cosa son parejas, familiares, personas vinculadas a gente de la política, pero que no tienen ninguna relación con la política. Y aquí de lo que estamos hablando es de que la mujer del presidente del Gobierno, que vive y por lo visto trabaja para su beneficio en el Palacio de la Moncloa, que lo pagamos todos, se ha visto envuelta en esta trama conocida como 'Koldo', que cada vez es menos Koldo y más Partido Socialista", ha sentenciado el secretario general del PP de Madrid.