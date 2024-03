Pablo Berger deja claro que “la animación no es un género"

Cáceres, 16 mar (EFE).- El director Pablo Berger, recién llegado de Los Ángeles, nominado al Oscar a Mejor Película de Animación por ‘Robot Dreams' ha clausurado con este largometraje la sección oficial del XXXI Festival de Cine de Cáceres, donde recibe este sábado dos galardones (a mejor director y mejor película) y donde ha señalado a Efe que “la animación no es un género".

Berger, que ha ganado el Goya a Mejor Película de Animación, asegura que a la animación “no se la trata por igual; se la mira desde arriba", algo que no entiende, pues a él, según explica, le ha costado lo mismo hacer ‘Blancanieves’ y ‘Robot Dreams’. "El proceso no ha sido diferente ni en la escritura ni en la dirección”.

Así lo ha manifestado Berger en un encuentro con los premiados del festival cinematográfico, que se clausura este sábado con la entrega de los Premios Versión Original (VO, antes Premios San Pancracio), en el Gran Teatro de Cáceres.

El palmarés al completo (excepto Juan Diego Botto, que ha excusado la asistencia por “problemas familiares”) está formado por los actores Asier Etxeandia, Blanca Portillo, Lola Dueñas y Susi Sánchez, que recibe el VO de Honor. También, por el periodista Carlos del Amor, la cantautora Bambikina y la cineasta Estíbaliz Urresola.

Todos ellos se han encontrado en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, donde han compartido una charla sobre el concepto de género en la industria del cine.

La vicepresidenta de la Academia de Cine, Susi Sánchez, y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), ha reivindicado mayor equidad: “Las películas que salen premiadas lo hacen con un 70 % de votos masculinos y eso no es equitativo", además de considerar insufrible que en pleno siglo XXI siga habiendo esa brecha salarial de casi un 30 %.

El Premio Revelación, por su filme-debut ‘20.000 especies de abejas’, lo recogerá la directora novel Estíbaliz Urresola, quien ha criticado que “tradicionalmente” se considera que el “cine hecho por los hombres no tiene género, es neutro, universal; mientras que el cine que hacemos nosotras tiene esa mirada intimista, sensible, de género".

En el capítulo de interpretación los dos protagonistas de ‘Teresa’, de la directora Paula Ortiz, (Axier Etxeandia y Blanca Portillo) se han hecho acreedores de los dos premios del festival en esta categoría. Ambos también se han pronunciado sobre esta cuestión de etiquetar el género en la industria del cine.

Portillo aboga por entregar premios a mejor interpretación, sin hacer distinción de sexos, en premios como los Goya: “Qué más da si eres hombre o mujer, lo que se valora es la interpretación, pero hubo un sector femenino que se quejó, alegando que las posibilidades eran más reducidas para las mujeres porque había muchos más personajes masculinos que femeninos; y hubo ahí una cierta incomodidad”.

A su vez, Etxeandia considera que “lo interesante es dar visibilidad a cuantos más trabajos mejor, para promocionar las películas”, y ha añadido que “es peligroso querer hacerlo todo tan políticamente correcto".

El periodista Carlos del Amor, que recibe el premio que el festival entrega a los divulgadores de la cultura y el cine, ha manifestado que “los premios son una celebración, más allá de la competición". EFE

