Ortuzar llama a levantar el 21A un "muro de contención" en el Ebro para que no llegue a Euskadi la "política del ruido"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha llamado a levantar en las elecciones vascas del próximo 21 de abril un "muro de contención" en el Ebro para que no llegue a Euskadi la "política del ruido, del desacuerdo, de la inestabilidad y de la parálisis" que hay en Madrid, porque "no trae nada bueno ni arregla los problemas" Andoni Ortuzar ha participado este sábado en un mitin en Laguardia (Álava), junto al cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, donde se ha referido a los reproches cruzados entre el PP y PSOE a raíz del 'caso Koldo' y el supuesto delito de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según ha censurado, "entre el portero que llega a jefe de gabinete y el novio de la presidenta, la política madrileña está empantanada" y "la porquería ha subido de nivel", por lo que no le extraña que la gente "se distancie de la política y que ese distanciamiento nos afecta a todos por igual". "Da igual que nosotros nos desgañitemos diciendo que no todos somos lo mismo, que no todas las políticas son iguales, que no todos gobiernan o gobernamos igual, por que sociológicamente, la gente cree que todo es lo mismo", ha lamentado. Tras remarcar que "no todo es lo mismo y no todos somos iguales", ha afirmado, en referencia al PNV, que "hay un partido que gobierna bien, que gobierna escuchando a la gente, mirando a los ojos de la gente y parándose a pensar lo que necesita este país". "Y que lo hacemos, a veces con errores, pero con un compromiso y con una garantía clara, porque a nosotros solo nos mueve Euskadi y la sociedad vasca, no el enriquecimiento personal, no los chanchullos", ha manifestado. Por otro ello, ha insistido en que "lo que está pasando en Madrid no puede llegar a Euskadi". "Euskadi tiene que ser estabilidad, tiene que ser progreso, tiene que ser avance, futuro, y para eso PNV", ha concluido.