Mazón lamenta que la Comunitat seguirá este año como "la peor financiada" tras renunciar el Gobierno a los presupuestos

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado que la Comunitat Valenciana seguirá este año como la autonomía "peor financiada de todas" y que tendrá los "peores datos de inversión" del Estado por "tercer año consecutivo" después de la renuncia del Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña. Precisamente, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado con esta situación su "enorme debilidad y dependencia del separatismo catalán" al prorrogar las cuentas "simplemente porque se han convocado elecciones en Cataluña". "Eso significa que España está boca abajo y, con ella, la Comunitat Valenciana", ha señalado en declaraciones a los medios este sábado en Torrent (Valencia). Así, el jefe del Consell ha advertido de que el Gobierno valenciano va a tener que "esperar las entregas a cuenta, las liquidaciones o los fondos que complementan la financiación que necesitamos". "La Comunitat Valenciana va a seguir siendo la peor financiada de todas, va a tener un tercer año consecutivo con la peor inversión del Estado", ha lamentado. En esta línea, ha incidido en que particularmente Alicante, "por decisión del Gobierno socialista", va a "volver a ser la última provincia de España por tercer año consecutivo" en inversión, algo que, según ha denunciado, "no había ocurrido jamás con ninguna provincia en toda la historia de la democracia española". Y ha añadido que las provincias de Valencia y Castellón "siguen estando muy por debajo de la media". Por todo ello, ha censurado que "todas y cada una de las decisiones financieras, económicas, presupuestarias y de inversión" que "lleva demasiado tiempo tomando" el Gobierno de España son "las peores posibles" y ha asegurado que esta situación "ya no la podemos permitir". "Cuanto antes se vaya a Sánchez del Gobierno, antes empezaremos a trabajar en positivo para la Comunitat", ha sostenido. El dirigente autonómico ha subrayado que para que la Comunitat deje de ser la autonomía más infrafinanciada "lo único que debería haber son Presupuestos Generales del Estado, que hubiera una financiación que es la que necesita la Comunitat y que dejaran de ningunearnos en las inversiones". Entre los proyectos prioritarios, Mazón ha mencionado el soterramiento de las vías de tren en Alfafar (Valencia), donde "está muriendo gente por no invertir", al margen de "muchas y tantas obras que siguen esperando". "Esta situación es insostenible y cuanto antes se vaya Sánchez, mejor", ha insistido.