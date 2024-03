La ministra de Inclusión advierte de que no van a permitir "ni un paso atrás" en la lucha feminista

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido este sábado de que en el PSOE no van a "permitir ni un paso atrás" en la lucha feminista, tras recoger el premio Alicia Izaguirre. Saiz se ha trasladado a Logroño para recoger, junto al grupo Gaita Mixta en Cervera, el premio Alicia Izaguirre, un galardón que sirve para rememorar y homenajear el papel que la histórica socialista supuso en la lucha por alcanzar la igualdad real entre el hombre y la mujer. En declaraciones anteriores a los medios de comunicación ha dicho ser "conocedora" del hecho de que el Parlamento de La Rioja no ha contado, este año por primera vez, con una declaración institucional por el Día de la Mujer por el voto en contra de Vox en la Junta de Portavoces. "Por eso he dicho, claramente, que no vamos a permitir ni un paso atrás", ha afirmado añadiendo que con ello se ve cómo es "muy importante quién esté al frente de las instituciones". "Lo estamos viendo con un partido negacionista de la violencia y, ahora que estamos a punto de vivir procesos electorales tan importantes como las elecciones europeas", es necesario apuntar que "sólo las recetas de la socialdemocracia son las que nos hacen avanzar en derechos", ha aseverado. La ministra se ha referido al "sinfín de medidas" de la "agenda feminista que marca las políticas" del Gobierno de España. "No es casualidad que la primera ley que haya aprobado el Consejo de Ministros sea una ley de paridad para la composición en los órganos de administración donde se toman las decisiones", ha señalado. "Desde luego, no vamos a permitir ni un paso atrás en todo lo que consiguieron mujeres como Alicia Izaguirre, yo soy una más, y no vamos a permitir ni un paso atrás en todo lo que tiene que ver con avanzar en derechos y por supuesto en igualdad del cincuenta por ciento de la sociedad que somos las mujeres", ha aseverado. Ha declarado estar viviendo "una mañana de regalo". "Para mí es un placer estar hoy en La Rioja, y no tengo más que palabras de agradecimiento", ha dicho. CAMINO ABIERTO A su lado, la secretaria general del PSOE, Concha Andreu, ha reconcido el papel de Alicia Izaguirre, "que abrió el camino para que otras muchas pudiéramos estar representando a cualquier institución en la primera línea". En este marco, el homenaje de hoy, ha dicho, es "al trabajo que está haciendo la ministra Elma Saiz", y también el que "hizo antes para el feminismo". "Hay muchos techos de cristal que también hay mucho camino abierto gracias a personas como Elma", ha afirmado. A su vez, ha reconocido el trabajo que están haciendo en Cervera del Río Alhama "para abrir la mente y para adaptarnos a los nuevos tiempos, para decir con su acción que la igualdad es algo a lo que tenemos que aspirar todos en la sociedad, como es la gaita mixta". Ha recordado que hay un baile, en Cervera del Río Alhama "que, por tradición, era de chicos". "Bien, por tradición, a mi madre también la echaban del trabajo cuando se quedaba embarazada. ¿Es bueno? No", ha aseverado. Por eso, ha creído, "hay que darles el protagonismo que se merecen". Desde el grupo de Gaita Mixta, Alaiz Gutiérrez ha agradecido el reconocimiento a un trabajo, ha dicho, "durante todo el año, no sólo en las fiestas", en las que reivindican que las mujeres también pueden tocar la gaita. Ha creído que el premio es un forma de poner este tipo de problemáticas "sobre la mesa, porque no sólo ocurre en Cervera, hay muchos municipios en España en los que las mujeres quedan apartadas de la cultura de sus pueblos y no es algo que se pueda permitir".