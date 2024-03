Katsikaris: "Si no damos el 100% nuestras opciones se limitan mucho"

Girona, 16 mar (EFE).- El griego Fotis Katsikaris, técnico del Girona, destacó este sábado que si sus jugadores no compiten y no dan "el 100% o incluso más" las opciones del Bàsquet Girona "se limitan mucho" contra equipos como el Valencia Basket, rival este domingo en Fontajau.

El entrenador del Bàsquet Girona argumentó que "hay una diferencia grande entre jugar un partido de baloncesto y competir" y subrayó que "lo más importante es competir", sobre todo para una plantilla que, siendo "honesto" y "sincero", tiene "un talento que llega hasta un punto".

Katsikaris reclamó que el equipo tenga espíritu competitivo "desde el salto inicial" y "continuidad en el juego durante los 40 minutos y no los altibajos que se vieron contra el Murcia en el último partido", con derrota por 81-73.

Insistió en que lo que pide es "muy normal" y "no es nada extraño" y señaló que el Girona no puede salir "a ver qué pasa" y competir 20 minutos porque "no será suficiente", ya que el Valencia es "un equipo más profundo, de Euroliga, con mucho talento y mucho físico".

Sobre el rival, el técnico griego también avisó que ha perdido más partidos de Liga en casa que fuera y que es un equipo que juega "más suelto y más agresivo" como visitante. EFE

