Iñigo Pérez: "Tenemos ganas de resarcirnos contra el Betis de la derrota con el Alavés"

Madrid, 16 mar (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, declaró este sábado que su equipo tiene "ganas de resarcirse" contra el Betis de la última derrota frente al Alavés y aseguró que para sentir el apoyo de la afición "no hacen falta llamamientos" porque está seguro de que cuando este domingo salten al césped Vallecas será "una caldera".

El partido de esta jornada contra el Betis es clave para el Rayo Vallecano, que, con cinco victorias en 28 partidos de Liga y a solo cuatro puntos del descenso a falta de diez jornadas, vive un momento muy delicado.

"Tenemos ganas de resarcirnos de la derrota del otro día y de una vez por todas festejar una victoria aquí en Vallecas que nos aúpe un poco", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa, convencido de que con el apoyo de su afición podrán volver a celebrar un triunfo en casa seis meses después.

"No hay que hacer llamamientos porque eso se hace en el campo y tenemos la suerte de saber que mañana cuando salgamos por el túnel de vestuarios y levantemos la cabeza los aficionados no van a fallar y Vallecas será una caldera. Luego tendremos que dar combustible para que esa caldera se retroalimente y siga hasta el final", confesó.

La mala dinámica de resultados, con una sola victoria en las últimas dieciocho jornadas, ha empezado a hacer mella en el equipo, que en algunos momentos ha demostrado nerviosismo y ansiedad.

"Hay situaciones en las que la presión puede generar ansiedad y otras veces ayuda a salir con otra mentalidad porque el temor espabila y contagia por la situación complicada. Ahora nos toca a nosotros hacer los deberes porque nadie nos va a regalar lo puntos sino que los tenemos que ganar nosotros", manifestó.

El técnico navarro, que cumplirá mañana su quinto partido en el banquillo del Rayo, dijo estar "muy bien a nivel anímico", aunque reconoció que también está "fastidiado" por no haber celebrado un triunfo aún.

"Si me ciño exclusivamente a lo que son estas semanas de entrenamiento, no puedo pedirles nada más, porque estoy muy satisfecho con su trabajo, con su implicación y con su nivel y sólo nos queda trasladarlo al partido, que es lo importante. Sé que puede parecer una situación difícil o compleja, pero siempre he querido ser entrenador y tengo la oportunidad de hacerlo en el club que ha apostado por mí y tengo intactas las ilusiones", manifestó.

"Yo intento tener casi todo analizado y ser perfecto en el análisis y no engañarme. En el primer partido ante el Real Madrid todos los jugadores sabían que no había nada que perder, se olvidaron de la clasificación y todo el mundo salió muy enchufado, como se demostró", subrayó.

En Girona fue complejo porque tuvo mucho de táctica y nos faltó ser más valientes en disposición y altura. En el resto de los partidos fueron los detalles los que nos penalizaron mucho aunque la primera parte del Cádiz no me gustó nada, tanto a nivel de juego como en lo que mañana no tenemos que fallar, que es en ser una apisonadora. Eso tiene que ver con la actitud", señaló.

"Y en Vitoria, con el Alavés, se fue el partido en un aspecto táctico de coberturas. En los dos últimos se nos fueron puntos en los momentos finales, uno por perder tres que no eran merecidos y el otro día uno que no obtienes. Todo tiene que ver con nuestra atención, con saber dónde estamos y lo que nos jugamos y si somos conscientes de eso, creo que al final todo dependerá de lo que hayamos podido trabajar y entrenar", sentenció.

Uno de los jugadores más destacados del Betis es Isco Alarcón, que, tras unas semanas fuera por lesión, ha entrado en la convocatoria del equipo andaluz.

"Sabíamos que había entrenado con el grupo. Si Isco está entrenando y puede jugar minutos hay que tenerlo en cuenta porque todos sabemos el nivel que está dando y lo contento que está en el campo. Hay que tenerlo en cuenta para poder neutralizarlo", declaró.

Varios jugadores de la plantilla, entre ellos el portero macedonio Stole Dimitrievski, el mediapunta argentino Oscar Trejo y el delantero colombiano Radamel Falcao, acaban contrato el 30 de junio y son libres para negociar su futuro.

"Lo he hablado con ellos en charlas colectivas y les he hecho ver que lo primero son los objetivos del grupo y que las situaciones individuales se tratan fuera cuando acaba el entrenamiento. No he visto a nadie que se salga de la línea marcada y estoy muy contento con todos", concluyó. EFE

drl/ism