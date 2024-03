Illa reivindica el PSC como alternativa sólida tras "10 años de bandazos" en Cataluña

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado el trabajo de su formación para la construcción de una alternativa sólida y consistente después de "10 años de bandazos" en Cataluña y no solo, ha dicho, para ejercer de oposición. "Una alternativa a 10 años de estar dando vueltas siempre, sin movernos nunca de sitio, a la misma idea. Una alternativa a 10 años de bandazos, de idas y venidas", ha dicho en la inauguración del 15 Congreso del PSC este viernes en Barcelona, en el que será ratificado en su cargo y como candidato del PSC a las catalanas. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de la actual ejecutiva del partido y ha defendido su acción política, basada en "superar 10 años muy malos para Cataluña y también muy malos para el conjunto de España" con generosidad y sin rencor, ha dicho. "No somos los de la confrontación, somos los de la superación", y ha defendido también la contribución del PSOE para trabajar en la superación y el liderazgo fundamental, a su juicio, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misma línea que el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, que ha intervenido antes que Illa en la inauguración del Congreso, Illa ha puesto en valor la aprobación de la Ley de Amnistía y el trabajo realizado por su formación: "Lo han hecho con discreción, buscando resultados y rehuyendo de las fotos". "CICLO ELECTORAL EXITOSO" Por otra parte, Illa ha celebrado el "ciclo electoral exitoso" del PSC desde las elecciones autonómicas de 2021, en las que fue la fuerza más votada en el Parlament, y ha instado a tomar este ciclo electoral como una manera de medir la confianza de los catalanes en el PSC. "Los resultados electorales exitosos solo cobran sentido cuando se ponen al servicio de unas ideas y son una herramienta al servicio de los catalanes", ha asegurado. Asimismo, ha reivindicado la política útil y "entendiendo que el diálogo y el contraste de proyectos enriquece las posiciones de uno mismo". "UNIR A LOS CATALANES" "¿Qué partido de Cataluña si no es el PSC se dirige al conjunto de catalanes? ¿Qué partido político trabaja para unir a los catalanes?", ha reivindicado Illa, que también ha puesto en valor su disposición a llegar a acuerdos con otros partidos políticos porque, según él, de eso trata la democracia. Finalmente, ha abogado por "devolver el prestigio a las instituciones de autogobierno a través de grandes mayorías" y ha reiterado que tanto el PSC como él están preparados para abrir una nueva etapa.