García Plaza: "Nos hemos caído muy rápido"

Bilbao, 16 mar (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, reconoció que su equipo se cayó "muy rápido" esta noche en San Mamés tras fallar un penalti con 0-0 y recibir inmediatamente el 1-0 a la contra, después de haber "hecho una de las mejores media hora fuera de casa en lo que va de liga".

"Hemos hecho media hora en la que hemos sido bastante superiores, les hemos maniatado bien, no han llegado a portería y hemos tenido tres opciones de gol muy claras. Después de ahí, han sido mejores, nos hemos caído muy rápido", dijo tras el encuentro.

En ese sentido, el técnico madrileño admitió que "en las áreas (el Athletic) han estado mejor a partir del 1-0". "Tenemos que aprender que, si tu estas haciendo bien las cosas y te meten un gol, no te puedes caer y tienes que terminar 1-0. Así seguiríamos vivos. Es lo que tenemos que aprender. Nos tenemos que aguantar mas ante las adversidades sobre todo cuando estas bien", asumió.

Para García Plaza, el Alavés ha hecho una de las mejores media hora fuera de casa de lo que va de liga", pero después no le ha "gustado ese cuarto de hora último de la primera parte". Y, luego, ya "con 2-0 no era fácil" el partido para los suyos.

"Lo hemos intentado, pero ha sido una pena. Hemos perdido una oportunidad grande de poder sumar. En los tres partidos con el Athletic nos ha pasado así. Han sido mejores pero en los tres hemos tenido nuestros momentos. Estoy orgulloso de cómo hemos jugado, pero a partir de (primer) gol han sido superiores", consideró.

En todo caso, admitió la superioridad bilbaína. "No podemos ser superiores al Athletic en un partido, no nos da. Tenemos que asumirlo. Es mejor en todo que nosotros y cuando tienes media hora que eres mejor que él y donde ellos no te crean nada tienes que marcar y si marcas es otra historia. Pero con el 1-0 tenemos que saber estar mas en el campo. Igual no falta un poco de madurez", ahondó.

Del rival también destacó que "tiene uno de los mejores entrenadores de LaLiga" en Ernesto Valverde. "Es una debilidad mía", añadió sobre el técnico rojiblanco, apuntando también que "el Athletic es muy bueno, un equipo que te somete y por eso van en la posición que van". EFE

