El PSOE se disculpa con Ábalos por la publicación de sus datos personales en el expediente de expulsión

El PSOE se ha disculpado con el exministro José Luis Ábalos por la publicación en su expediente de expulsión de datos personales, como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o la dirección de su domicilio en Valencia, en un documento que se hizo público, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. El delegado de protección de datos del PSOE, Alberto Cachinero Capitán, presentó la disculpa a través de una carta dirigida al ex secretario de Organización del partido, en la que lamentaba "profundamente" las molestias ocasionadas por "este incidente involuntario". "En nombre de la organización le presentamos nuestras disculpas", rezaba la misiva. Ábalos presentó alegaciones al expediente de expulsión que le abrió el PSOE y remitió varios documentos al partido en los que carga contra el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, al que responsabilizó de haber hecho públicos sus datos personales. Así, el exministro socialista expuso dos escritos para defenderse del proceso que abrió contra él la dirección del partido por el 'caso Koldo'. En el primero de ellos, remitido a la Comisión de Ética y Garantías, acusaba de publicar datos personales en el expediente donde se comunicaba las medidas aplicadas contra él después de que se negase a entregar su acta de diputado, tal y como le había exigido la Ejecutiva Federal. El partido distribuyó una primera versión de una resolución, firmada por Cerdán, en la que aparecían datos privados del exministro como el número del Documento Nacional de Identidad o la dirección de su domicilio. Minutos después enviaron una corrección en la que ya no aparecía esa información. Por tanto Ábalos reclama que se abra un expediente de averiguación de los hechos para "determinar la eventual responsabilidad del secretario de Organización, Santos Cerdán", según indica el documento y considera que ha podido cometer una falta "muy grave". Subraya además que es la persona "obligada estatutariamente de velar por la protección de datos de los afiliados". En un segundo escrito, en este caso dirigido a la propia Secretaría de Organización, Ábalos se queja de que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese el plazo de 24 horas que le habían dado para que entregase su acta de diputado. En la víspera, el lunes 26 de febrero, la portavoz del PSOE, Esther Peña, trasladó que la Ejecutiva Federal había decidido por unanimidad pedir a Ábalos que entregara su escaño por "responsabilidad política" en el 'caso Koldo', que investiga presuntas mordidas en contratos de compra de material anticovid. La semana anterior, la Guardia Civil había detenido a Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes. Según la investigación, participó en una presunta trama de contratos amañados durante la pandemia. Peña dejó claro que sobre Ábalos no había ningún cargo ni señalamiento judicial o policial, pero en todo caso le reclamaban que diese un paso a un lado por "responsabilidad política". A pesar de todo, Ábalos se resistió a dejar su escaño, abandonó el Grupo Parlamentario Socialista y pasó al Grupo Mixto, alegando que era inocente y entregar su acta sería igual que reconocer su culpabilidad.