El PP subraya su respeto por las familias de residentes fallecidos en pandemia, pero "no por quienes usan" su "dolor"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado su respeto por las familias de personas fallecidas en las residencias durante la pandemia de COVID-19 y por "su dolor", pero "no" por quienes lo "usan". Un día después de que la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia publicara las conclusiones sobre lo ocurrido en estos centros durante los meses de marzo y abril de 2020, Alfonso Serrano se ha referido a la vinculación de los miembros de este órgano con la izquierda política y mediática y ha llegado incluso a ironizar con el nombre escogido para el mismo. "La han llamado Comisión Ciudadana por la Verdad porque llamarle Tribunal Revolucionario Popular o Tribunal de las Checas les parecería demasiado evidente", ha señalado durante la clausura de una jornada sobre vivienda organizada este sábado por el PP de Madrid. Entre las conclusiones de esta comisión se señala que la respuesta del Gobierno regional "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias, al tiempo que llegaba a señalar que "podrían haberse salvado" más de 4.000 de los 7.291 fallecidos en residencias de la región en ese periodo. Alfonso Serrano ha expresado su "máximo respeto" por "todas las personas que han fallecido dentro y fuera de una residencia en Madrid y en el conjunto de España", así como por "el dolor que todas sus familias puedan sentir por esa pérdida", hasta el punto de "respetar incluso las dudas que puedan tener acerca de cuál ha sido la gestión en Madrid o en el resto de España", si bien ha remarcado que lo que no respeta es "a quienes usan el dolor de esa gente" y "desprecian que haya habido ya hasta 19 pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión" que han archivado las denuncias contra la actuación del Gobierno madrileño. "CREAN SU TRIBUNAL PARA QUE DIGA LO QUE ELLOS QUIEREN" Para el número dos del PP de Madrid, "la verdad no les gusta" y "desprecian a los tribunales", por lo crean "el suyo propio para que diga lo que ellos quieren que diga". En este sentido, Serrano ha señalado la vinculación del presidente de esta Comisión Ciudadana, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín con Podemos, así como de otros miembros de la misma con este partido y con el PSOE, como el doctor Fernando Lamata, que fue responsable de Sanidad en Castilla-La Mancha, o el abogado Eduardo Ranz. "Total neutralidad y objetividad", ha ironizado el político 'popular', quien también ha cargado contra la presencia en la comisión de periodistas "de libelos" que "de cada 10 artículos que escriben, 11 son contra el Partido Popular". "Desde el Partido Popular de Madrid vamos a seguir defendiendo el trabajo que todos los profesionales en las residencias, que todos los geriatras hicieron dentro de las residencias y en los hospitales, y que todo el personal de las consejerías de Asuntos Sociales y de Sanidad hicieron en esos momentos tan difíciles", ha añadido, al tiempo que ha advertido de que no van a permitir "que se siga utilizando el dolor de las familias y de las víctimas para hacer política". En declaraciones a los medios antes de su intervención en esta jornada, Serrano se ha referido también a la propuesta del PSOE de Madrid para las residencias de la Comunidad, iniciativa que ha ligado a "informaciones" que "ponen en cuestión" el "liderazgo" de su secretario general, Juan Lobato. "Viendo cómo más Madrid, ante la ausencia de Podemos, ha elevado el tono de la crispación en la vida política madrileña, pues evidentemente el señor Lobato no se puede quedar atrás", ha apostillado.