El PP exige a Sánchez que explique si ha prometido a Puigdemont que podrá volver a España tras las catalanas

El PP ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si ha prometido al expresidente catalán Carles Puigdemont que podrá volver a España tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y ha denunciado que haya renunciado a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 pero no haya puesto fin a sus "cesiones" a los independentistas. Así han reaccionado desde el partido de Alberto Núñez Feijóo a la noticia de que el PSOE y Junts han celebrado ya cuatro encuentros en Suiza, en el marco de lo acordado el pasado mes noviembre. Según han informado ambos partidos, tras la aprobación de la Ley de Amnistía ahora abrirán una nueva fase de negociación. En este contexto, fuentes 'populares' han criticado que Sánchez haya "paralizado los Presupuestos de todos los españoles pero no la subasta a Puigdemont", ya que, desde su punto de vista, el Ejecutivo "renuncia a las cuentas públicas pero no a nuevas cesiones". EL CONGRESO, EN PAUSA "Mientras Sánchez paraliza España, acelera en Suiza", añaden, los 'populares', que echan en cara a Sánchez que "ponga en pausa el Congreso" pero "corra raudo a solucionar los problemas de un fugado de la Justicia", y se reúna con Junts "fuera de la UE". En este contexto, han instado a Sánchez y al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a aclarar ya qué "nueva contrapartida" tienen para Puigdemont. "¿Acaso le han prometido poder estar en España tras las elecciones catalanas? ¿Van a seguir la hoja de ruta que les marca Junts para presionar a los jueces a la hora de aplicar la Ley de Amnistía? ¿Han hablado de referéndum de autodeterminación?", se preguntan en 'Génova'. FOTO DE CAMPAÑA, PUIGDEMONT EN ESPAÑA Y es que, a su juicio, un "presidente extorsionado por el independentismo", como Sánchez, "sólo puede ofrecer como foto de campaña del PSOE para las elecciones europeas la de Puigdemont entrando triunfante en España". "Las cesiones no pararán y nosotros no dejaremos de combatirlas porque los españoles no merecen un presidente extorsionado. No hay proyecto alguno para España, solo una entrega incondicional a un independentismo que cada día se crece más", asegura el primer partido de la oposición, que señala al PSC como "cómplice" de las políticas de Sánchez y presenta al PP catalán como "garantía para quien no quiere un nuevo 'procés'".