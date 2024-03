El Govern de Cataluña dice que 5.000 presos "no han podido salir de sus celdas" y pide consenso a sindicatos

La Generalitat ha alertado de que 5.000 presos de 6 centros penitenciarios catalanes "no han podido salir de sus celdas desde ayer por la noche" y pide llegar a un consenso con los sindicatos, en el marco de las protestas de los funcionarios de cárceles a raíz de la muerte de una cocinera presuntamente a manos de un interno de la prisión de Mas d'Enric de Tarragona. En un comunicado de este viernes, la Conselleria de Justicia ha informado de que el Govern ha constituido un gabinete de crisis, formado por las Consellerias de Presidencia, Justicia e Interior, para hacer seguimiento de las protestas. Además, ha afirmado que el Govern está en contacto con los sindicatos y ha afirmado que el hecho de que algunos presos no hayan podido salir ha podido "generar situaciones de riesgo, no solo para los internos, sino también para los propios trabajadores penitenciarios". Asegura que la Generalitat está siguiendo "con preocupación" las movilizaciones y considera necesario que se restablezca el normal funcionamiento de los centros. "Sobre todo de cara al fin de semana porque es cuando está el espacio de comunicaciones familiares", recuerda. Por último, ha pedido a los sindicatos que "vuelvan a sentarse en la mesa" con el Govern, y el departamento ha recordado que continúa la investigación policial y el expediente informativo interno para aclarar las causas de la muerte.