Borràs (Junts) asegura que Illa no es alternativa porque sus propuestas son "antiguas"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que el primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, no es alternativa porque sus propuestas "son realmente antiguas y no nuevas". Ha ironizado con que Illa celebra ahora la aprobación de la Ley de Amnistía pese a que había dicho que no se iba a hacer: "Ahora cantará las excelencias de esa amnistía que él dijo que no se produciría", ha dicho en declaraciones en Barcelona. También ha criticado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque considera que acaba su mandato con "dependencia" del PSC en vez de culminar la independencia. Para ella, el Govern liderado por Aragonès es el "más débil de la historia", después de que haya decidido adelantar las elecciones al 12 de mayo. Además, ha asegurado que Junts puede romper la "dinámica de poca solvencia" en la Generalitat.