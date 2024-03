Bendodo dice que los "españoles no merecen este Gobierno, que se resume en poco presupuesto y mucha corrupción"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que "los españoles no merecen este Gobierno", que "se resume en una frase: poco presupuesto, cero presupuesto, y mucha corrupción". "Estos son los 100 primeros días del Ejecutivo de Pedro Sánchez", ha criticado, al tiempo que ha incidido también en que "lo único que tenemos es un Gobierno chantajeado y que la única gestión que hace es subirnos los impuestos al conjunto de los españoles". Así lo ha señalado en Mijas (Málaga) junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata, donde ha lamentado la "semana nefasta" para la democracia y para España. En su intervención, tras advertir de que "cada día el escándalo de hoy tapa el de ayer y el de mañana de esta trama corrupta tapará el escándalo de hoy"; ha avanzado que el PP "va a ampliar su denuncia contra el presidente de Gobierno ante la Oficina de Conflicto de Intereses", ya que se ha conocido que "empresas vinculadas a la trama conveniaron, acordaron, con otras empresas para beneficiar a la mujer del presidente del Gobierno". Bendodo, por tanto, ha pedido "explicaciones" a Sánchez. "El Consejo de Ministros, que aprobó ayudas, no puede ser sospechoso de beneficiar de ninguna forma a la pareja de nadie y menos a la del presidente del Gobierno", ha dicho. "Urge una comparecencia pública del presidente del Gobierno para aclarar su papel en esta trama, por si alcanza a las dependencias personales del presidente en el Palacio de la Moncloa", ha asegurado. "SACAR LOS CUBOS DE BASURA" QUE HAY EN LOS MINISTERIOS Por otro lado, Bendodo ha incidido en que "se tiene que sacar todos los cubos de la basura que hay, fundamentalmente, en tres ministerios, con toda esta trama, en el Ministerio de Transportes de Ábalos y ahora de Óscar Puente, en el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska y en el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa". Al respecto, ha aludido al exministro Salvador Illa, que "no se puede ir de rositas" ante las elecciones, exigiendo explicaciones. "No puede ser que numerosos cargos de Transportes que acudían a las reuniones con la trama sigan en sus puestos", ha agregado. "VENTILADOR DEL FANGO Y EL BARRO" Por otro lado, durante su intervención, Bendodo ha criticado que "en lugar de dar respuesta, en lugar de aclarar todo lo que ha ocurrido", Sánchez en la sesión de control al Gobierno lo que hizo fue "barro, lodo, el ventilador". Pero ha dicho a Sánchez que "se le ha roto el ventilador para esparcir toda su porquería". "Su porquería se queda en casa", ha apostillado y ha incidido en que el presidente del Gobierno "intentó poner el ventilador para que todo el mundo estuviera salpicado"; y "no fue así". "El ventilador se le estropeó y la porquería de Sánchez y su Gobierno se queda en Sánchez, en su gobierno, en su partido y también tendrá que dar explicaciones por lo que pasa en su casa", ha sostenido. Bendodo ha vuelto a criticar que "Sánchez llenó de fango el Congreso para generar una bronca, tender una cortina de humo para tratar de tapar el gravísimo caso de corrupción que le rodea y que afecta a su gobierno, a su partido y que afecta a su propia casa con las amistades peligrosas de su círculo más íntimo con alguno de los miembros de esta trama corrupta". "LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO VA DESDE VENEZUELA HASTA LA MONCLOA" Así, también ha advertido de que "la corrupción del Gobierno de Sánchez va desde Venezuela hasta la Moncloa, con parada en una marisquería, que es donde se hacía toda la trama". Ha hablado de "que huele a fin de ciclo, que la legislatura acabó con la convocatoria de elecciones y el anuncio de los no presupuestos y ahora se trata de que Puigdemont levante un día la mano o la baje y diga se acabó el apoyo y a elecciones generales. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país". Ante ello, ha dejado claro que el PP "va a actuar con responsabilidad". "Nuestra responsabilidad radica fundamentalmente en blindar la igualdad de los españoles y luchar contra la corrupción". Bendodo, tras volver a pedir "explicaciones" a Sánchez y que "despeje muchas 'equis' de la 'trama Ábalos', ha incidido en que también "tiene que explicar por qué conoció las irregularidades de la trama corrupta y las tapó", asegurando que "se ha demostrado que lo sabía". "Lo cesó para intentar alejar de sí toda la trama de corrupción, y no lo consiguió; lo nombró diputado para aforarlo y protegerlo ante la justicia. Perfectos ejemplos de que sabía lo que se cocía", ha advertido. De igual modo, ha agregado que "tiene que explicar cuántos vuelos VIP ha habido a Venezuela y a la República Dominicana", además de "explicar por qué envió a Ábalos a Barajas a reunirse con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, junto a miembros de la trama corrupta" y también "las maletas, otra de las grandes dudas" sobre "qué había dentro" de ellas. "Nadie nos lo dice", ha apostillado. PP: "NO NOS VAMOS A QUEDAR CRUZADOS DE BRAZOS" Por otro lado, Bendodo ha advertido de que si el Ejecutivo central "sigue intentando meter la mano en la Agencia Tributaria y en la Fiscalía General del Estado, como herramientas para tapar y silenciar su corrupción", desde el PP "lo vamos a denunciar con todas nuestras fuerzas y no nos vamos a quedar cruzados de brazos". Por último, ha explicado que "estamos viendo como toda una vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, usa datos que son de dominio privado de cada uno de los españoles y corta cabezas entre profesionales que se afanan, que se esfuerzan, que se atreven a denunciar las cosas que pasan en ese Ministerio, en la investigación de la trama corrupta, y todo esto es extremadamente grave", ha concluido.