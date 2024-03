Bendodo apunta que la ley de amnistía tiene "solo dos beneficiarios": "Puigdemont y Sánchez"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha referido este sábado a la ley de la amnistía, "vergüenza total, que ampara delitos de corrupción, delitos de terrorismo" y ha apuntado que esta ley "solo tiene dos beneficiarios", como son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. En concreto, ha precisado, "Puigdemont, para intentar librarse de la cárcel"; y "Sánchez, para seguir, no sabemos cuánto, semanas, meses, algún tiempo más sentado en la Moncloa". "Esos son los dos beneficiarios de la ley de amnistía", ha apostillado. Así lo ha señalado en un acto en el municipio malagueño de Mijas (Málaga), junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata. También en su intervención, Bendodo ha añadido que ya hace "poco más de 100 días que Sánchez tomó posesión y la verdad es que esto huele mal y huele a descomposición". "Sufrimos un Gobierno rodeado por la corrupción; un gobierno que no tiene presupuestos y, por tanto, es inútil, dicho por los propios socialistas; un gobierno que ha vuelto a tragar con todo, con el independentismo, con las exigencias del independentismo para sentarse otra vez más, unas semanas, unos meses en el sillón de la Moncloa", ha señalado. Además, ha criticado que es "un Gobierno en permanente huelga de brazos caídos", que "ha renunciado a la gestión". "Los hechos indican que estamos, sin duda, ante el Gobierno más precario de la democracia, que huele a fin de ciclo, que la legislatura acabó con la convocatoria de elecciones --en Cataluña-- y el anuncio de los no presupuestos y ahora se trata de que Puigdemont levante un día la mano o la baje y diga se acabó el apoyo y a elecciones generales". "Esa es la realidad que vivimos en nuestro país", ha criticado. Por último, Bendodo se ha referido al pronunciamiento de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía y ha señalado que "este organismo le ha dado otro varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.