Vox cree que la renuncia del Gobierno a los PGE muestra que está "centrado en mantenerse en el poder y no en gobernar"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado este viernes que la renuncia del Ejecutivo a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras la convocatoria de las elecciones en Cataluña demuestra que "no está centrado en gobernar sino en mantenerse en el poder". La convocatoria adelantada de los comicios catalanes ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a renunciar a presentar el proyecto de las cuentas públicas, que están prorrogadas desde el 1 de enero, alegando que las elecciones en esa comunidad autónoma "alteran" las negociaciones con Junts y ERC. En declaraciones a RTVE, Rodríguez de Millán ha querido contrastar la, a su juicio, "absurda situación" de que el Ejecutivo haya conseguido sacar adelante la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' catalán y no sean "capaces" de presentar los presupuestos. "La realidad es que estamos ante el Gobierno más débil de la historia, no está centrado en gobernar, sino en mantenerse en el poder", ha indicado la portavoz parlamentaria, que ha lamentado que problemas como la vivienda o el desempleo "vayan a quedarse en el tintero". Sobre la convocatoria electoral en Cataluña, Rodríguez de Millán ha abogado por emprender un cambio en esta región y ha recordado que Vox "es la primera fuerza nacional en Cataluña" y su apoyo se incrementó allí en las elecciones del 23J. Es previsible que el candidato de Vox allí sea el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aunque la portavoz no ha querido adelantarlo. La portavoz parlamentaria también ha aprovechado para volver a pedir al PP que haga valer su mayoría absoluta en el Senado para frenar la tramitación de la Ley de Amnistía. Vox alega que la Mesa del Senado puede, con su función calificadora, inadmitir a trámite la norma por ser "manifiestamente inconstitucional". Así, tendría que ser el Tribunal Constitucional el que decida. "El PP tiene el respaldo del informe del letrado del Congreso de la legislatura anterior, los de las asociaciones de jueces y fiscales y la Constitución", ha recalcado.