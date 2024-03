Volotea quiere rutas de las que deberá deshacerse IAG con la compra de Air Europa

Madrid, 15 mar (EFECOM).- La línea aérea Volotea ha confirmado este viernes su interés en captar rutas de las que deberá deshacerse IAG con la compra de Air Europa, una condición que impone la Comisión Europea para dar el visto bueno a la integración de Iberia y la línea de Globalia.

El fundador y CEO de Volotea, Carlos Muñoz, ha admitido en un desayuno organizado por el Grupo Hotusa, que la compañía está interesada en hacerse con algunas rutas y se ha comprometido a mantener los enlaces que pudiera captar por un periodo de 4-6 temporadas, como exige la Comisión Europea.

Bruselas está analizando actualmente la operación de compra de Air Europa por parte de International Airlines Group -en el que están Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- y analiza los efectos en la competencia de esta integración, sobre todo en las rutas con América Latina.

Es la segunda vez que la Comisión estudia este asunto. En la anterior ocasión consideró que la cesión de rutas que presentó IAG, 'remedies' en el argot comunitario, no garantizaba suficientemente la libre competencia ente operadores y los derechos de los consumidores.

Mientras, para Easyjet estas líneas no "son prioritarias" y no están en su esquema de trabajo, aunque no descarta analizar opciones, según ha explicado su director general, Javier Gándara.

Volotea, con sede en Asturias, fue fundada por dos ex ejecutivos de Vueling, el propio Carlos Muñoz y Lárazo Ros, en 2011 y comenzó a operar en 2012. Vuela sobre todo entre capitales medianas en Europa. EFECOM

