Valverde admite el favoritismo pero recuerda que eso "no da ningún punto ni ningún gol"

Bilbao, 15 mar (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, admitió este viernes que su equipo puede ser favorito para el partido del sábado en San Mamés ante el Deportivo Alavés, como consideró el técnico babazorro Luis García Plaza, pero recordó que eso "no da ningún punto ni ningún gol".

"Jugamos en casa, llevamos una buena racha y entiendo que haya gente que entienda que somos favoritos, pero eso no te da ningún punto ni ningún gol", dijo el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido, "remarcando" también "la connotación emocional" que le da al partido el hecho de que sea "un derbi".

Por ello pidió a su equipo que se centre en el partido más que en la posibilidad de auparse a la cuarta plaza de la tabla si ganan y el domingo el Atlético de Madrid no lo logra ante el Barcelona en el Civitas Metropolitano.

"Nuestra capacidad de influencia en ese partido no es demasiada y lo que tenemos que hacer es centrarnos en el partido del sábado que para nosotros es suficientemente difícil. No estamos pensando en el Barça ni en el Atlético sino en el Alavés porque es un derbi, es un partido fuerte y nos va a complicar mucho la vida", apuntó.

Valverde incidió en la importancia de los tres puntos para ambos equipos, aunque sí cree que el conjunto vitoriano tiene "encaminados" sus "objetivos" de este curso, ya que se encuentra a 10 puntos del descenso.

En ese sentido, recordó sus dos partidos de esta temporada, ambos con victoria rojiblanca pero los dos con momentos en los que el Alavés tuvo sus opciones de "reengancharse al partido" y poder "empatar".

"Tienen capacidad para hacernos daño, son un equipo solidario, un equipo que defiende bien, que va de atrás hacia adelante con una buena contra y además en buena dinámica. Desde el principio ha sido un equipo muy competitivo, se le ha visto durante toda la temporada", resumió su opinión sobre el conjunto que dirige García Plaza.

Valverde, por otro lado, no dio demasiada importancia al hecho de que, con 510, pueda igualar este sábado a Joaquín Caparrós como sexto entrenador con más partidos en la historia de la Primera División, y en la próxima jornada pueda hacerlos también con el quinto, que es Javier Clemente (511). "Esos datos vienen sin querer, pero como son números muy altos será que llevo mucho tiempo. No me paro a pensarlo", dijo.

Antes de comenzar la rueda de prensa Valverde quiso mandar, en nombre de todo el club, "un fuerte abrazo a la familia de Igor Gurtubay", exjugador del fútbol base del Athletic que fue también fisioterapeuta de la entidad rojiblanca, fallecido esta mañana. "Ha sido un palo muy fuerte para todos nosotros", lamentó. EFE

