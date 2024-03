Tellado apuesta por "unificar el voto del constitucionalismo" en las elecciones catalanas

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha abogado por que su partido unifique "el voto del constitucionalismo" en las elecciones de mayo en Cataluña, en las que cree que están en disposición de "obtener el mejor resultado posible". Así se ha pronunciado Tellado en una visita a las Fallas después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya anunciado esta semana un adelanto de las elecciones catalnas para el próximo 12 de mayo, tras no sacar adelante los presupuestos. Al ser preguntado quién será el candidato del PP y si se fusionará Cs con la marca de los 'populares', Tellado ha remarcado que la designación de candidatos corresponde a la vicesecretaría de Organización que dirige Carmen Fúnez, aunque ha garantizado que tendrán "el mejor" aspirante posible y que resolverán su designación "lo antes posible". "Estoy seguro que el objetivo del PP en estas elecciones en Cataluña es unificar el voto del constitucionalismo. Ya no se trata solo de unificar el voto del centro derecha, es que el PSOE ha abandonado el constitucionalismo, lo ha traicionado y hoy somos el único referente del constitucionalismo que le puede parar los pies al independentismo. Esa una tarea que nos compete y por eso salimos a estas elecciones a obtener el mejor resultado posible", ha desgranado. Respecto a la hipotética fusión con Cs, con el que el PP ha abierto negociaciones para explorar una fórmula de colaboración en las catalanas, Tellado ha precisado que no le corresponde a él opinar sobre ello, pero ha subrayado que "el Partido Popular es un proyecto político claramente identificable y debería concurrir con sus propias siglas a estas elecciones".