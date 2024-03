Tellado acusa a Sánchez de "prostituir la democracia" con la amnistía y promete combatir la ley por todas las vías

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "prostituir la democracia española" con la aprobación de la Ley de Amnistía, una "aberración jurídica" que ha advertido que los 'populares' combatirán "en la calle, en las instituciones y en los tribunales". Además, se ha mostrado seguro de que el Tribunal de Justicia de la UE "no aceptará el chantaje independentista". Tellado ha valorado así, en una visita a las Fallas de Valencia, la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso antes de su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. "Ayer fue un día duro para la democracia española", ha manifestado a los periodistas. Tras acusar al PSOE de claudicar ante su tradición constitucionalista y ante el independentismo, ha advertido que la ley es "una mera operación mercantil" para comprar los votos de la investidura de Sánchez "a cambio de la impunidad" para los independentistas catalanes encausados por el 'procés'. "Ayer, de alguna forma, el presidente del Gobierno prostituía a la democracia española vulnerando un principio esencial en cualquier democracia como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha denunciado, acusando al PSOE de vulnerar la separación de poderes. En este escenario, Tellado ha garantizado que el PP, "como primer partido en el Congreso", seguirá "luchando para hacer frente a esta aberración jurídica": "Lo haremos en la calle, convocando a los ciudadanos cada vez que tengamos ocasión, lo haremos desde las instituciones y lo haremos también desde la justicia, desde la justicia española y desde la justicia comunitaria". LOS PGE, UNA "TOMADURA DE PELO" "Hoy en España lamentablemente no tenemos nadie al frente del Gobierno, el Gobierno no gobierna, se dedica única y exclusivamente a resistir y a hacerlo además a cualquier precio", ha aseverado, algo que ha ligado con la renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña. "Vaya tomadura de pelo", ha ilustrado, ya que ha recordado que representantes del Gobierno dijeron que los PGE serían "inmediatos". Por todo ello, el 'popular' ha asegurado que los partidos independentistas deciden "el futuro de España" y "dictan a Sánchez cuánto puede durar más esta legislatura", algo que ve "tremendamente grave en una democracia moderna y en una democracia madura como la nuestra". "En España ya no manda el presidente del Gobierno, manda el señor Junqueras y el señor Puigdemont, y quien obedece es Sánchez", ha señalado. Y lo ha relacionado con la advertencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de investidura de Sánchez de que cometía "un grave error" al ceder a los independentistas. "Feijóo tenía razón. No sabemos lo que puede durar esta legislatura", ha recalcado, y ha añadido que el Gobierno "aplica, como siempre, el manual de resistencia de resistir para mantenerse en el poder". "LEGISLATURA FALLIDA" Preguntado por si se puede hacer un paralelismo entre el adelanto electoral en Cataluña y los próximos comicios generales, Tellado ha remarcado que "hasta que pase un año desde la celebración de las últimas no se pueden convocar unas nuevas, y eso ocurrirá en el mes de julio", aunque ha insistido en que el Gobierno actual "no tiene mayorías parlamentarias que lo sustenten". "Pone de manifiesto que esta es una legislatura fallida que solo responde al interés personal de Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno a toda costa y cueste lo que cueste. Lamentablemente el futuro de un país no puede estar supeditado a las ansias personales de un único ciudadano que es Pedro Sánchez", ha rematado. Por otro lado, respecto a qué posibilidad hay de que el Gobierno resuelva en 2024 la infrafinanciación autonómica de autonomías como la Comunitat Valenciana, el portavoz ha puesto en duda que sea capaz porque "este gobierno no se entiende consigo mismo como para que sea capaz de entenderse con ninguna administración" y ha asegurado que saldrá adelante cuando gobierne el PP, "cuando los españoles puedan ir a las urnas".