Sumar aclara que combinará inscripciones gratuitas con entradas de pago para su primera asamblea estatal

Sumar ha aclarado este viernes que para la asistencia a su primera asamblea estatal, prevista el próximo 23 de marzo en el recinto 'La Nave' de Madrid, combinará tanto inscripciones gratuitas como entradas de pago, a modo de apoyo económico a la organización con distintas modalidades. A través de las redes sociales, Sumar ha informado del programa de la jornada, con distintos debates y un acto final de cierre, y desgrana que ha "solucionado la cuestión de las entradas" para que todo el mundo que quiera pueda participar. En este sentido, ha habilitado un apartado de inscripciones gratuitas para que acudan simpatizantes que no deseen hacer donaciones al proyecto puedan acudir y "nadie se quede sin participar". Por otro lado, se procede también a la venta de entradas con varias modalidades de pago, que van desde los 0,58 euros (aunque el ticket mínimo es de un euro incluyendo los gastos de gestión) a los 18,94 euros dependiendo de si se desea hacer una donación extra, adquirir menú de comida o tener un obsequio del evento. Por ejemplo, si solo se quiere participar en el acto de cierre hay dos modelos de entrada, de 0,58 euros a 9,28 si se quiere añadir un apoyo económico a la formación. AFORO DE 1.500 PERSONAS En caso de asistir al programa completo de la asamblea, que se celebrará desde las 10 a las 20 horas y un aforo previsto de alrededor de 1.500 personas, hay cuatro posibilidades. La tarifa mínima de 0,58€ solo por acceso, otra de 6,38 por servicio de comida, 9,28 si se suma también un recuerdo que ofrece la organización y 18,94 euros si además se desea aportar una donación. Por otro lado, se desplegará un servicio de ludoteca y también se dará opciones, a las personas que opten por el servicio de comidas, de menús vegetarianos y veganos entre las opciones. Ayer la formación difundió solo el lanzamiento de las entradas de pago para su asamblea estatal y generó cierta controversia en redes. Por ejemplo, el diputado de Más Madrid en el parlamento madrileño Pablo Padilla señaló ayer que no le parecía buena idea cobrar por ir a una asamblea y que había otras formas de recaudar fondos, aunque hoy y tras conocer el lanzamiento de la inscripción gratuita ponía "en valor la rectificación". PROGRAMA DE LA JORNADA Mientras, el programa difundido por Sumar contempla por la mañana la presentación del informe de la asamblea y un debate plenario, así como varios talleres durante la jornada dedicados al activismo digital, la movilización en campaña electoral, una conferencia sobre el modelo europeo que defiende Sumar y un coloquio sobre vivienda. En el plenario de la asamblea también se abordará las cinco enmiendas más apoyadas por los inscritos que no se hayan incorporado al texto, para decidir si finalmente se incluyen en las ponencias. La jornada culminará con un acto final con los mensajes de candidatos elegidos entre las dos listas presentadas, una de ellas liderada por Yolanda Díaz, al Grupo de Coordinación (el máximo órgano directivo) que le corresponde a Sumar. En la ponencia organizativa se remarca que Sumar, que está ahora pendiente de la fase de enmiendas al documento, dispondrá de un 70% de los puestos en dicha dirección mientras que el restante 30% se cederá a los partidos, que los designarán de forma autónoma. Después de la asamblea, se dará aproximadamente un mes para completar dicho Grupo de Coordinación, que será el encargado de elegir en su primera reunión a la ejecutiva de Sumar y la persona que ostente el liderazgo de Sumar.