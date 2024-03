Ramírez alerta contra los equipos de la zona baja al avanzar la temporada

Gijón, 15 mar (EFE).- El entrenador del Sporting de Gijón, Miguel Ángel Ramírez, ha advertido este viernes de que a medida que va acercándose el final de la temporada, los equipos de abajo "serán un poco más complicados por su situación de urgencia" por lo que ha pedido "concentración" en el encuentro de mañana ante un Alcorcón que suele sacar rédito positivo en acciones a balón parado".

"Con los equipos de abajo sueles tener menos espacio y es complicado encontrar ventajas y muchas veces dependes de un gol rápido para abrir el partido" ha apuntado tras poner como ejemplo el propio Sporting la pasada temporada cuando luchaba por mantener la categoría y puso en muchas dificultades a los equipos de la zona alta de la clasificación.

Ramírez se ha mostrado satisfecho con la recuperación de Christian Rivera, "un jugador diferencial cuando está en su mejor forma" y ha admitido que "cuando no tienes un jugador así cualquier equipo lo nota" por lo que espera "poder recuperar su mejor versión para que ayude al máximo en este tramo final".

Además, Izquierdoz y Rivera están listos para jugar por lo que no es descartable que ambos entren en el equipo inicial donde se mantienen varias dudas en todas las líneas sobre todo tras la mala imagen ofrecida por el equipo la pasada jornada en Valencia ante el Levante.

El entrenador rojiblanco también ha analizado el momento por el que atraviesan otros jugadores como Roque Mesa. "Los minutos que está jugando son una cuestión táctica y de perfiles y también por el paso adelante que ha dado Nacho Martín, pero tendrá su momento", ha apuntado.

En cuanto a Gaspar, ha apuntado que ha tenido un cambio de posición y que las demandas son distintas "y como no está haciendo goles de la primera vuelta parece que no está al mismo nivel pero no hay nada que recriminar a su rendimiento", ha señalado tras considerar que a Nacho Méndez "le puede faltar algo de chispa o energía pero es algo normal" y se ha mostrado confiado en verlo en su pico de forma en el tramo final.

Por último sobre Mario González, el refuerzo llegado en el mercado de invierno pero que no está teniendo protagonismo y que aún no se ha estrenado como goleador, Ramírez ha atribuido si situación al tema físico dado que arrastra molestias, "que no son importantes pero le hacen entrar en un bucle de un quiero y no puedo lo que le causa frustración".

En cuanto a Uros Djurdjevic, el técnico ha dicho que su reto es lograr que el montenegrino mantenga el nivel "muy alto" que tuvo en muchos partidos y, pese a estar negado de cara a portería, podría volver al equipo inicial ante el Alcorcón, el rival al que más goles le ha marcado en las últimas temporadas. EFE

1010549

jja/rm/og