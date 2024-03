Puado: "Cambia el entrenador, pero no el objetivo"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 15 mar (EFE).- El delantero del Espanyol Javi Puado afirmó este viernes que "cambia el entrenador, pero no el objetivo", en referencia al ascenso y a la destitución de Luis Miguel Ramis y la llegada de Manolo González al banquillo, algo que espera que "sirva para mejorar".

El futbolista, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y en declaraciones al club, insistió en el compromiso necesario para subir a Primera: "Somos el Espanyol y cuando te pones esta camiseta tienes que dejarte la piel para conseguir la victoria. Si no vas al límite es complicado sacar puntos".

Puado destacó la dificultad de la categoría y recordó que perder dos partidos puede hacer que vayas "noveno", pero si sumas dos triunfos el equipo puede colocarse en ascenso directo. "Ya conocemos la categoría, es complicada. Sabemos la dificultad de mantener un buen nivel durante todo el curso", reflexionó.

Por otra parte, el canterano se mostró encantado de enfrentarse este domingo al Zaragoza, su equipo en la temporada 2019-20. Además, se encontrará con el que fue su entrenador entonces, Víctor Fernández, el técnico que regresa a La Romareda después de la destitución de Julio Velázquez.

El delantero catalán explicó que se sintió "como en casa" en su etapa en el cuadro maño: "Me fue bien y les deseo suerte después del fin de semana. Víctor Fernández me ha ayudado mucho en mi carrera, prácticamente me dio la oportunidad de asentarme en el fútbol profesional".

Finalmente, Puado vaticinó que La Romareda apoyará al máximo a su equipo porque las gradas "siempre se llenan". Además, el atacante blanquiazul auguró que el anfitrión saldrá "con muchas ganas" porque la llegada del nuevo entrenador, comentó, "da un plus a la afición". EFE

