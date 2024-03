PP critica que se exijan explicaciones a Ayuso mientras Sánchez no aclara el "conflicto de intereses" de su mujer

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha criticado que desde el PSOE se exijan explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no ha comparecido para tratar el posible conflicto de intereses entre el rescate aprobado en el Consejo de Ministros a Air Europa y los vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con dicha empresa. "Aquí la pregunta que cabe y que está en el aire es cómo es posible que la señora Ayuso en 24, 48 horas haya comparecido varias veces a dar explicaciones y sigamos esperando respuesta del presidente del Gobierno por un posible conflicto de intereses en su actividad como presidente", ha criticado Sémper este viernes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. El portavoz 'popular' ha aclarado que para él, tanto la mujer de Sánchez como la pareja de la presidenta madrileña, son irrelevantes. No obstante, considera que en el caso de la esposa del presidente es necesario analizar si Sánchez incurrió en un conflicto de intereses al no ausentarse en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de Air Europa, que afecta a la actividad profesional de su mujer. "Lo relevante es cómo se comporta el político", ha aseverado. El PP presentó este jueves una denuncia contra Sánchez a la Oficina de Conflicto de Intereses, que los 'populares' esperan que actúe "con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio". Además, solicita que se inhabilite al presidente "entre 5 y 10 años" por "no abstenerse" en el rescate de una compañía que, según apunta el PP, "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". INCORPORAR TALENTO DE CIUDADANOS EN CATALUÑA Respecto a la negociación entre PP y Ciudadanos para formar una lista conjunta para los comicios catalanes, convocados para el próximo 12 de mayo, Sémper ha apuntado que dentro de la formación tienen que comparecer "todos aquellos que quieran representar la alternativa". "El PP, que es un partido sólido y fuerte también en Cataluña, lo que quiere, lo que hace es una oferta de incorporar a todo el talento que existe en Ciudadanos y en otros partidos políticos", ha explicado. En cuanto a la candidatura del expresidente catalán, Carles Puigdemont, a las elecciones catalanas del 12 de mayo y su disposición a regresar a España durante la campaña bajo el riesgo de ser detenido --tal y como ha confirmado este viernes su abogado, Gonzalo Boye--, Sémper ha observado que se trata de un problema para el conjunto de los españoles, pero "especialmente para el Gobierno". "Hay un problema para el Gobierno principalmente, pero que impacta, como decíamos antes, en el conjunto de los españoles. Todo este bodevil al final de lo que se trata y lo que se concreta es que los independentistas le tienen tomada la medida a Pedro Sánchez, los independentistas y especialmente el señor Puigdemont controlan los tiempos", ha señalado el 'popular'.