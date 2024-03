Policías y guardias civiles protestan mañana en Madrid por una jubilación digna y la plena equiparación con Mossos

Policías y guardias civiles convocados por la Plataforma por la Jubilación Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, celebran este sábado una manifestación por el centro de Madrid para reclamar mejoras laborales como ser reconocidos como profesión de riesgo y la "plena equiparación" con Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y cuerpos policiales locales. Las organizaciones de Policía y Guardia Civil aseguran que cientos de personas de toda España les apoyarán en la capital en la protesta "ante la falta de interés por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para convocar una mesa de diálogo y de negociación". Contarán con el respaldo, además, de representantes de PP y Vox en una manifestación que comenzará en la Plaza de España y finalizará en la Plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados. Las organizaciones policiales han fletado autobuses, por lo que esperan que la afluencia sea masiva. CONCESIONES AL INDEPENDENTISMO El 18 de enero, cuando anunciaron la manifestación, los sindicatos y asociaciones convocantes se quejaron de que el Gobierno de Pedro Sánchez "siguiera con las concesiones" a los partidos independentistas de Cataluña. La mayoría de ellos recela de la ley de amnistía y de otras medidas como la cesión en materia migratoria o que se destinen 1.600 millones de euros para desplegar 3.000 agentes más de los Mossos. Fuentes de los sindicatos consultadas por Europa Press han subrayado, no obstante, que su principal mensaje en la manifestación de este sábado en Madrid es la reivindicación de sus derechos laborales en lo relativo a la jubilación digna, la inclusión como profesión de riesgo y la "plena equiparación" con otros cuerpos autonómicos y locales. La plataforma surgió en enero de 2023 y aglutina a una docena de organizaciones de la Policía y la Guardia Civil. Recogen la estela del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, ya que una de sus reivindicaciones es activar la cláusula octava para aprobar una ley que impida futuras divergencias salariales entre cuerpos policiales. CÁLCULOS PARA LA JUBILACIÓN El pasado 28 de febrero, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el PP a favor de incluir a policías y guardias civiles como profesión de riesgo, como demandan ambos cuerpos, ya que esto repercutiría en mejoras en el cálculo de su jubilación anticipada. El PSOE recordó que el Ministerio del Interior ya ha creado un grupo de trabajo para estudiar su inclusión entre las profesiones de riesgo, como ocurre con policías locales, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. En el debate en el Congreso se recordó que la profesión de riesgo afecta únicamente al índice de cálculo para la jubilación anticipada, ya que la ley ya les reconoce el "factor de penosidad y peligrosidad en complementos específicos" o en la regulación de la segunda actividad o reserva activa. La plataforma que promueve la manifestación en la capital está integrada por SUP y AUGC, así como por las organizaciones representativas entre los mandos de Policía y Guardia Civil, como es el caso del SPP o de la Unión de Oficiales, entre otras. JUPOL y JUCIL también han respaldado la protesta, aunque no forman parte de la plataforma.