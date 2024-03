La Conselleria de Justicia no permite salir a presos de sus celdas por seguridad ante las protestas en Cataluña

La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha explicado que hay algunas prisiones de Cataluña que no permiten salir a presos de sus celdas por seguridad y por falta de personal ante las protestas de funcionarios a raíz de la muerte de una cocinera presuntamente a manos de un interno de la prisión de Mas d'Enric de Tarragona. Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes junto al secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, en la que han valorado el desarrollo de la jornada de protestas de funcionarios de prisiones y la situación en los centros penitenciarios. Ubasart ha asegurado que entiende las reivindicaciones laborales, y ha detallado que, desde primera hora de la mañana, están haciendo seguimiento de las movilizaciones que han hecho cerrar los accesos a varios centros penitenciarios. "Esto no sólo tiene efectos en el exterior, sino que también dificulta el servicio en el interior. Hay un gran número de internos que no pueden salir de las celdas, porque hay una tensión importante y supone un riesgo para los trabajadores", ha añadido. NO HAY DIMISIONES Este mediodía la consellera se tenía que reunir con varios sindicatos, pero los representantes sindicales han decidido no acudir a la reunión hasta que Ubasart y Calderó dimitan. "Nuestra responsabilidad es gestionar lo que tenemos delante. Sería mucho más fácil dimitir. Sería la decisión más fácil pero no la más acertada. Por responsabilidad, nuestra obligación es gestionar lo que tenemos delante", ha sostenido la consellera. Además, ha añadido que, retomando las comunicaciones entre el Govern y los sindicatos, podrán "desencallar esta situación que no es buena para nadie", y que quieren solucionarlo lo antes posible. "NORMALIDAD SINGULAR" Por su parte, Calderó ha agradecido a todos los funcionarios "el esfuerzo para mantener una normalidad singular", pese a las protestas, y ha asegurado que están trabajando para restablecer la normalidad. Asimismo, ha recordado que algunos presos tienen permisos de salida o comunicaciones con familiares este viernes por la tarde, y que esta situación les perjudica: "Es un tema que tiene mucha afectación y que todos tenemos que ser muy responsables para poderlo mantener". "Tenemos que trabajar para recuperar espacios de diálogo y negociación para restablecer la normalidad de los centros", ha añadido, y ha dicho que desea poder normalizar la actividad de los presos este viernes por la tarde. PRESOS Fuentes cercanas a los presos han explicado a Europa Press que, en algunas prisiones, llevan "encerrados completamente desde ayer a la hora de la cena", y que les han traído el desayuno, la comida y la medicación a cada uno en la celda. "Hay bastante malestar. Es bastante injusto que tengamos que estar recluidos en una celda sin poder salir, aunque estamos de acuerdo con el descontento de los funcionarios, pero nosotros no somos responsables más que de nuestro delito", han añadido. También han lamentado que les estén utilizando como "moneda de cambio", pero han apoyado que la muerte de la cocinera de Mas d'Enric es un acto ilógico y descabellado, en sus palabras.