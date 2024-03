Illa no le teme "en absoluto" a perder votos por el 'caso Koldo' y critica la "incapacidad" de Aragonès

El candidato a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que no le teme "en absoluto" a perder votantes por el llamado 'caso Koldo', al tiempo que criticado la "incapacidad" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para aprobar los presupuestos. "No lo temo en absoluto. En primer lugar, porque creo que el Partido Socialista ha reaccionado con mucha claridad y contundencia, apartando a aquellas personas que podían tener participación en esto. Y en segundo lugar, porque en mi etapa en el Ministerio de Sanidad se hicieron las cosas conforme a la ley", ha asegurado el exministro de Sanidad preguntado por si temía perder votos por este supuesto. Además, el candidato socialista ha cargado contra la "incapacidad" de Aragonès para aprobar los presupuestos y ha acusado de "excesivo tacticismo político de otras formaciones". Asimismo, cuestionado por la reciente aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, Illa cree que en Cataluña hay "un anhelo de superación" de un "período nefasto", por lo que no piensa que vaya a perder apoyos. Aún así, asegura que puede "entender que haya personas que tengan o hayan tenido dudas al respecto". De esta forma, ha calificado la ley de amnistía como un "ejercicio de generosidad" y ha apelado a una "vía realista" frente a "un proyecto irreal" que está, según ha dicho, perdiendo apoyos en la sociedad catalana. En este sentido, ha asegurado que "Cataluña lleva 10 años perdiendo oportunidades". De esta forma, se encuentra "a la cola de España" en materia de educación; "no se ha hecho nada" para apoyar las energías renovables ni para prevenir el desabastecimiento de agua; y que, "en materia de seguridad, no estamos tampoco bien".