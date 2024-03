Ibon Navarro: "No sé si están en un momento más alto o más bajo"

Málaga, 15 mar (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha asegurado este viernes que no sabe si el Real Madrid, su rival del domingo en la vigesimoquinta jornada de la Liga Endesa, "está en un momento más alto o más bajo, pero en el nivel que está le vale para ser extremadamente competitivo".

"Parece que con las bajas de Fabien Causeur, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez, un equipo lo notaría", dijo el entrenador vitoriano, quien descartó ser el favorito porque "el Real Madrid tiene tantos jugadores y tanta calidad, que seguro que van a encontrar la fórmula para seguir siendo competitivo".

El entrenador del conjunto malagueño recordó el partido de la primera vuelta disputado en la capital de España, donde el Unicaja venció (93-99), "un buen referente" porque, según dijo, estuvieron "cerca del máximo durante muchos minutos: pero en los momentos donde estuvimos al 60%, nos metieron de 16 en un cuarto".

"Eso es el Madrid y si no estás al nivel durante muchos minutos, te pasan por encima por la superioridad que tienen, mucho más alto que el nuestro evidentemente. Tendremos que hacer el esfuerzo por estar el máximo del tiempo posible y ver si con eso no están a su máximo, que si lo están difícilmente podemos ganar", indicó.

Ibon Navarro insistió en la concentración en "un partido que genera mucha atención en la España baloncestística porque es entre el primero y el segundo, y porque el segundo se podría poner primero".

"Si ganamos nosotros, no pasaría nada porque todavía quedarían nueve jornadas. No me sé el calendario del Madrid, pero el nuestro sí, y no es fácil que ganemos todos los partidos que nos quedan, ni siquiera la mitad", destacó. EFE

