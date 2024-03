Fallece José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía

José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha fallecido este viernes a los 65 años de edad, según ha informado esta organización representativa en la Policía Nacional en un comunicado. Fornet dedicó tres décadas de su vida a la representación sindical en la Policía, comenzando en la clandestinidad y siendo, según recuerda el SUP, un "defensor incansable de las mejoras en las condiciones en las que se trabajaba en la corporación". Llegó al SUP de Madrid en 1988 y pasó a ser secretario de Organización un año después para, desde 1992 hasta 2013, ocupar la máxima responsabilidad como secretario general de este sindicato de la Policía Nacional.