España registró un 3% menos de demandas de disolución matrimonial en 2023

España registró en 2023 un 3% menos de demandas de disolución matrimonial ante los órganos judiciales en comparación con el anterior, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces ha explicado en una nota que la reducción afecta a todos los tipos de demanda, si bien las cifras varían de unas a otras. Durante el año pasado se contabilizaron 52.803 divorcios consensuados, un 4,2% menos que en 2022, y los no consensuados fueron 36.082, un 0,5% menos. Además, hubo 2.369 separaciones consensuadas, que bajaron un 8,2%, y las no consensuadas sumaron 1.039, un 11,5% por debajo. Y las nulidades cayeron de 65 en 2022 a 50 en 2023. En relación con la población a 1 de enero de 2023, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 192,1. Las tasas más altas, por encima de la media nacional, tuvieron lugar en Canarias, con 247,3 demandas por cada 100.000 habitantes, seguida de Comunidad Valenciana (223,1), Baleares (213,9), Murcia (204,3), Andalucía (198,9), Castilla-La Mancha (195,7) y Cataluña (194,9). Y las tasas más bajas se registraron en el País Vasco, con 157,3 demandas por cada 100.000 habitantes, Castilla y León (158,2), Madrid (160,9), Extremadura (179,4) y Cantabria (184,7). MODIFICACIÓN DE MEDIDAS A lo largo de 2023 se presentaron 12.485 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,6% menos que en 2022. Igualmente, cayó el número de no consensuadas, que alcanzaron 31.548, un 2,2% inferior. Por el contrario, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas presentadas fueron 22.273, lo que representa un leve incremento del 0,9%, y las no consensuadas (27.280) incrementaron un 3,1%. CUARTO TRIMESTRE DE 2023 El CGPJ ha publicado también los datos del cuarto trimestre del año pasado, cuando el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios descendió un 1,4% respecto al mismo periodo de 2022. De octubre a diciembre, solo las demandas de divorcio no consensuado tuvieron un incremento interanual, ya que se presentaron 10.337, un 1,1% más, pero las 14.453 demandas de divorcio consensuado representan un 2,1 por ciento menos que en el cuarto trimestre de 2022. Respecto a las demandas de separación, las consensuadas (609) se redujeron un 13,5% y las no consensuadas (274), 19,9%. Además, en esos tres meses se registraron 12 demandas de nulidad, tres menos que las del cuarto trimestre de 2022. En relación con la población a 1 de enero del año pasado, el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se produjo en Canarias, con 66,7, por delante de Murcia (65,8), Comunidad Valenciana (62,7), Asturias (61,6) y Cantabria (61,5). Esas comunidades autónomas superaron la media nacional, que fue de 53,4 demandas por cada 100.000 habitantes, por debajo de la cual estuvieron el País Vasco (40,6), Madrid (43,7) y Castilla y León (43,9). Sobre procedimientos de modificación de medidas, se registraron 3.451 demandas consensuadas, un 1% más, y las no consensuadas sumaron 8.638, un 2,3% menos. En cuanto a modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, hubo 6.025 consensuadas, un 3,4% más, mientras que las no consensuadas incrementaron un 1,4%, hasta las 7.401.