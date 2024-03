El PSOE de Melilla elige este sábado nuevo secretario general entre Sabrina Moh y Manuel Vázquez

El PSOE de Melilla celebrará este sábado las votaciones de sus primarias para la elección de su nuevo secretario general tras la marcha de Gloria Rojas, con dos candidatos que han conseguido reunir los avales necesarios: por un lado la actual delegada del Gobierno, vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE nacional y secretaria de Organización del PSOE local, Sabrina Moh Abdelkader y por otro el ex director provincial de Trabajo y Fomento, Manuel Vázquez Neira. Los dos candidatos mantuvieron anoche un debate ante militantes que se realizó a puerta cerrada: los medios solo pudieron tomar imágenes previas, en contra del deseo de uno de los aspirantes, Manuel Vázquez Neira, que denunció la decisión de la actual dirección socialista. Esta no ha sido la primera queja del candidato que se denomina "independiente" frente a "la aspirante oficialista". Manuel Vázquez Neira, nada más comenzar las primarias, se dirigió al PSOE nacional pidiendo la suspensión del proceso electoral porque su contrincante, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no solo no había dimitido como secretaria de la Organización y por tanto responsable de coordinar dicho proceso, sino que su propio hermano había sido nombrado como miembro de la Comisión de Ética y Garantías que rige estas primarias. Una vez que ambos recogieron los avales suficientes y se convirtieron oficialmente en candidatos, la Ejecutivo socialista comunicaba que Sabrina Moh era apartada de su cargo de secretaria de Organización, como marcan los estatutos, cuando esta figura se presenta como candidato a la Secretaría General. Asimismo, antes del debate de anoche, la candidatura de Manuel Vázquez Neira a la Secretaría General del PSME-PSOE solicitó a su contrincante, Sabrina Moh, que renunciara a sus aspiraciones como líder del partido "tras conocerse que Gloria Rojas y Sabrina Moh trataron de pactar con el PP, y posteriormente con CpM, para que Rojas lograra la Presidencia de la Ciudad Autónoma, todo ello sin el conocimiento de la militancia y de la propia Comisión Ejecutiva Regional del momento", en los años 2020 y 2021. Con este escenario, los afilados socialistas de Melilla están llamados a votar este sábado 16 de marzo por uno de los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE, cargo que cambiará de manos por primera vez en 13 años, que son los que ha ocupado esta responsabilidad Gloria Rojas. Una vez que se conozcan los resultados este sábado, el proceso para la elección del nuevo secretario general del PSOE melillense concluirá con el Congreso Extraordinario, que tendrá lugar el 20 de abril, donde se proclamará al ganador de estas primeras y se dará a conocer a la nueva Comisión Ejecutiva Regional. Gloria Rojas anunció el miércoles 21 de febrero que deja la Secretaría General del PSOE de Melilla y el acta de diputada en la Asamblea "por razones personales". Rojas, que regresará a su plaza de profesora de la Universidad de Granada (UGR) en Melilla, manifestó que tiene "claro que es el momento de dar un paso al lado, que no un paso atrás, sino un paso al lado, de dejar paso a nuevos proyectos". La que fuera candidata a la Presidencia de la Ciudad Autónoma en las tres últimas elecciones municipales y autonómicas y vicepresidenta 1ª de Melilla entre junio de 2019 y mayo de 2023 sigue aún ocupando sus responsabilidades y se desconoce cuándo hará efectivo su anuncio de abandonar el acta de diputada. En cuanto a su mandato en el PSOE, el final del mismo se hará efectivo en el congreso del próximo 20 de abril.