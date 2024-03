El presidente de Canarias dice que la prórroga de los PGE "no es una buena noticia" ni para la comunidad ni para España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este viernes que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no es una buena noticia" ni para la comunidad autónoma ni para España porque implica que determinados capítulos "no" se prorroguen automáticamente. "Para Canarias y para España unos presupuestos prorrogados no es buena noticia porque al prorrogar el presupuesto hay determinados capítulos, capítulo siete, sobre todo inversiones, que no quedan automáticamente prorrogados y eso genera retraso en la gestión de los de las cuestiones públicas", apostilló durante una entrevista en RNE Canarias y recogida por Europa Press. A partir de ahí, agregó, la prórroga de los PGE se produce por "imposibilidad política, las matemáticas o el haberse rendido por parte del Gobierno de España y el PSOE". En este marco, dijo, este jueves mantuvo reuniones en el Ministerio de Hacienda en Madrid, ya que había una cuestión que "preocupaba mucho y que parece que va a ser salvable". En concreto, se trata de que cuando el actual Gobierno de Canarias elaboró el presupuesto del 2024, contemplaba las entregas a cuenta, que "es lo que el Estado te manda con base a la proyección que se hacía del 2024, no del 23", por lo que esto genera un "desfase de unos 450 millones de euros". Añade que ese dinero se cobraría pero "más adelante", lo que "te obligaba a hacer ajustes en el presupuesto del 24, era un golpe duro". Sin embargo, tras las reuniones con Hacienda apuntó que "parece que es posible que eso quede resuelto en los distintos decretos de ley que se transmiten", afirmando respirar "más tranquilo" aunque todavía se debe aprobar. BALANZAS FISCALES Por otro lado, al ser cuestionado por las balanzas fiscales y los enfrentamientos que considera que se puede producir entre comunidades autónomas, explicó que la balanza fiscal es lo que la "ciudadanía paga de impuestos y lo que tú recibes del Estado". Esto, agregó, es un "empeño del independentismo catalán y lo que buscaba es, como siempre, tratar de buscar diferencias entre la España rica y la España pobre", sin embargo matizó que un Estado "se constituye porque hay una solidaridad" y las empresas que pagan los "impuestos de Cataluña también hacen negocios en Canarias", por lo que consideró que se va a generar "confusión" y entiende que es una "mala noticia". "El saldo, a lo mejor, va a ser seguro, y no hay que ser muy listos, positivo, muy positivo para Madrid, y muy positivo para Cataluña, pero a lo mejor para Andalucía, para Extremadura, para La Rioja, para Canarias va a ser negativo, ¿no?. Y eso va a darle más relato a los independentistas, en plan, España nos roba", apostilló. En este sentido, apuntó que "no contribuye" porque si se proyecta en Canarias, si se hace las balanzas fiscales, "a lo mejor la isla de La Palma, la isla de El Hierro, hay islas que saldrían perjudicadas".