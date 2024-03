El PP dice que la Comisión de Venecia denuncia el terrorismo en la amnistía y que vulnera la separación de poderes

El PP ha asegurado que la Comisión de Venecia ha introducido a su dictamen sobre la proposición de ley de amnistía las alegaciones que ha aportado el Senado, en las que se denuncia que esta norma abarque "algunos delitos de terrorismo", a la vez que ha censurado una "vulneración de la separación de poderes y la independencia del poder judicial". Según fuentes de la Presidencia del Senado, el Pleno de la Comisión de Venecia que ha aprobado el dictamen sobre la proposición de ley de amnistía ha aceptado introducir las enmiendas propuestas por la Cámara Alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta. El propio presidente de la institución, Pedro Rollán, ha intervenido en el Pleno que lo debatía. En este contexto, los 'populares' afirman que el dictamen de la Comisión de Venecia "denuncia que la Ley de Amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados". Asimismo, la Comisión de Venecia censura que se "vulnera la separación de poderes y la independencia del poder judicial" con esta proposición de ley de la amnistía, según el PP. Los 'populares' dicen que el dictamen también asegura que la comisión de investigación del Congreso no puede citar a jueces ni pedirles que se presenten informes. SE NECESITA UNA MAYORÍA MÁS ALTA Según el presidente del Senado, Pedro Rollán, otro de los puntos que ha aceptado el Consejo de Europa tiene que ver con los números para aprobar la proposición de ley de amnistía: "La Comisión de Venecia advierte de la necesidad de una mayoría cualificada más alta para aprobar una ley como esta, y no quedarse en la mayoría requerida simplemente por una ley orgánica". Y respecto a lo que abarca la amnistía, los 'populares' afirman que la Comisión de Venecia "denuncia que no existe ninguna causa justificada para ampliar el alcance temporal de la amnistía y habla de reducir dicho alcance temporal". "La Comisión de Venecia advierte de que no hay ningún vínculo causal para que la aplicación de la amnistía se haya extendido ahora para que empiece a aplicarse desde el 1 de noviembre de 2011", aseguran los 'populares'. LAS CONCLUSIONES NO SON VINCULANTES El Pleno de la Comisión de Venecia ha aprobado este viernes su informe que le requirió el Senado a instancias del PP sobre la proposición de ley de amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas. Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales. Una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa. En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.