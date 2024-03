El Picasso de Málaga suspende la que iba a ser la primera exposición de Marius de Zayas

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 15 mar (EFE).- El Museo Picasso de Málaga ha pospuesto a 2025, o a una fecha aún posterior, la que iba a ser la primera exposición de Marius de Zayas, programada para octubre de este año, lo que equivale a suspenderla, según su hijo, Rodrigo de Zayas, depositario de su obra y que ya la tiene comprometida para esas fechas con otro museo europeo.

Dibujante, caricaturista, pintor, galerista y agitador artístico, Marius de Zayas (Veracruz, México, 1880-Stamford, Connecticut, EEUU, 1961) fue el primero que llevó la obra de Pablo Picasso a Nueva York, en 1911, y el primero que lo entrevistó, para la revista 'América', que fundó y dirigió su padre, el historiador y escritor mexicano Rafael de Zayas Enríquez, abuelo de Rodrigo, y que fue la primera entrevista a Picasso que se publicó en América.

También por esos motivos, Rodrigo de Zayas (Madrid, 1935), escritor, historiador y musicólogo, considera una justicia histórica y poética que un museo que lleva el nombre de Picasso acogiera la primera exposición histórica de Marius de Zayas, quien también fue una especie de cazatalentos que jamás pensó en promocionarse a sí mismo ni en dedicar una exposición a su obra, de ahí que haya pasado casi desapercibido -como él mismo se propuso- para la historia del Arte.

Rodrigo de Zayas ha recordado a EFE cómo su padre fue "hospitalario" desde el primer momento con la obra de Picasso, a quien le profesó cariño en lo personal, en un momento en el que el panorama artístico neoyorquino era muy conservador y el pintor malagueño era considerado poco menos que "un monstruo" que descomponía la figura humana.

La exposición de Marius de Zayas había sido acordada con el Museo Picasso de Málaga con su anterior director, José Lebrero, quien iba a ser además el comisario de la muestra, y por el propio Rodrigo de Zayas, quien ha dedicado 14 años de estudio a la obra de su padre y a la publicación de dos extensos volúmenes sobre su papel en el arte de vanguardia.

Para la exposición, el Museo Picasso suscribió un convenio con Rodrigo de Zayas que establecía las fechas de su celebración, entre el 15 de octubre y el 4 de febrero próximos, y quien ahora se ha mostrado tajante conforme a ese cambio de fecha: "La exposición no se hará si no es en las fechas previstas en el contrato".

Rodrigo de Zayas, que no descarta emprender acciones legales si no se cumple lo previsto, ha asegurado que la exposición no podrá celebrarse en las nuevas fechas elegidas unilateralmente por el museo porque ya ha comprometido el préstamo de obras con otros museos europeos.

Y así se lo comunicó hace dos meses por carta al nuevo director del malagueño Museo Picasso, Miguel López-Remiro, quien hasta ahora aún no le ha contestado.

EFE tampoco ha logrado hablar con López-Remiro, quien sí ha contestado al requerimiento de información mediante correo electrónico:

"El Museo Picasso Málaga desea informar que mantiene su interés en incluir la exposición Marius de Zayas en el programa expositivo del año 2025, o más adelante, sobre la base de contar con la colaboración del Archivo Zayas. Ya se informó oficialmente al comisario de la Exposición del aplazamiento con fecha 31 de enero de 2024."

Rodrigo de Zayas ha explicado a EFE que ya está apalabrado el fondo artístico de Archivo Marius de Zayas (AMZ) con otro museo europeo que no está aún autorizado a desvelar y que necesitará disponer de todo el fondo durante cuanto menos la segunda mitad de 2025 para preparar correctamente esa exposición.

"Dicho eso, no quita que la principal razón por la que ningún aplazamiento es aceptable, es que sencillamente los contratos están para cumplirse", ha insistido tajante.

De Zayas llevaba meses trabajando en colaboración con José Lebrero en la selección de cientos de obras, en su mayoría dibujos, pero también pinturas y reproducciones de sus caricaturas en la prensa de la época, para un proyecto que contaba con el respaldo expreso de Bernard Ruiz-Picasso, nieto del pintor y fundador del Museo Picasso de Málaga. EFE

