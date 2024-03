El partido de Ponsatí descarta coaliciones y aspira a "recuperar" el voto independentista

Alhora, el partido impulsado por la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí y el profesor y periodista Jordi Graupera, descarta ir en coalición con otras candidaturas a las elecciones catalanas del 12 de mayo y aspira a "recuperar" el voto de los partidos que se definen como independentistas. "Aspiramos a rescatar el voto independentista y salvarlo de las garras de los que sabemos que quieren utilizarlo para hacer lo contrario de lo que la población quiere", ha resumido Graupera en rueda de prensa este viernes, acompañado de Ponsatí y otras integrantes de la formación. Sin haber designado aún quién será el cabeza de lista, quieren presentarse en las cuatro circunscripciones "para acabar con la dicotomía entre Barcelona y el territorio", y para ello están buscando voluntarios que les ayuden a recoger avales. Con el objetivo de relanzar la agenda de la independencia, Ponsatí ha acusado a ERC, Junts y CUP de haber renunciado a ello y de no estar a la altura de las circunstancias: "Los hechos desde octubre de 2017 demuestran que no querían hacer la independencia". "Llegaron hasta el 1-O pero fueron incapaces de reconocer que estábamos ante un momento histórico que teníamos que aprovechar. Todo lo que ha venido después ha sido una agonía", ha sostenido la exconsellera, que cree que la situación actual ya no da para más. En opinión de ambos, la independencia es posible y no entraña una dificultad insuperable presuponiendo que el Estado no se oponga a ello de una manera violenta, pero cree que "la posibilidad de que España haga una intervención militar tiende a cero". Por ello, Graupera considera que la independencia puede suponer "un problema de orden público" y que sólo se necesita que los partidos y el Parlament quieran hacerlo y que haya profesionales operando en cada uno de los resortes necesarias para hacerla efectiva. JUNTS Y PUIGDEMONT Al preguntarle a Ponsatí por la posible candidatura de Junts liderada por el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha admitido que es un cabeza de cartel "potentísimo, y por eso Junts lo utiliza como lo utiliza, pese a que no tienen ningún tipo de proyecto". "Puigdemont es el político más querido de los catalanes, de momento. Esto no significa que ofrezca un proyecto", ha reprochado la exconsellera, que cree que la historia de su posible vuelta a Cataluña tiene características de culebrón, en sus palabras. Sin embargo, ha evitado especular sobre si podrá hacerlo, anticipando que su posible retorno "será la base de la campaña de Junts porque no tienen nada más que ofrecer". "El grupo que rodea a Puigdemont está dispuesto a decir que volverá por encima de sus posibilidades. Volver a basar tu campaña en una esperanza que ya has decepcionado tantas veces raya el nivel de cinismo", ha añadido Graupera. LISTA CÍVICA DE LA ANC Ponsatí también ha criticado la posibilidad de que la ANC impulse una lista cívica a las elecciones, algo que considera una "muy mala idea". "Es una oferta basada en la ingenuidad de que un grupo de personas cívicas pueden hacer por arte de magia la independencia", ha remarcado la exconsellera, que ha instado a la ANC a resolver la situación en la que están. EJE IZQUIERDA-DERECHA Con un partido que proyectan a largo plazo más allá del resultado de las elecciones, Ponsatí ha explicado que quieren avanzar "en la liberación del país" y ha rechazado situarse en el eje izquierda-derecha. Sí defiende que se necesita un modelo económico diferente al que predomina actualmente y ve el debate sobre el impuesto de Sucesiones mal enfocado pese a que "en abstracto es legítimo y razonable". También se muestran en contra del proyecto de Hard Rock y piden "un plan de emergencia para la recuperación del catalán y la educación". ADA FERRER Y ANNA PUNSODA A la espera de la presentación del partido el 23 de abril en el Teatre Borràs de Barcelona, al proyecto se ha sumado la extesorera de la ANC Ada Ferrer y la escritora Anna Punsoda. Con una financiación a base de contribuciones, Graupera ha explicado que, una vez registrado como partido en el Ministerio del Interior, están empezando los trámites para poder presentarse a las elecciones y que cuentan con casi 400 voluntarios, distribuidos por toda Cataluña.