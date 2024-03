El Gobierno pide al PP que apoye la Amnistía ya que la Comisión de Venecia reclama una mayoría más amplia

El Gobierno reclama al PP que apoye la Ley de Amnistía después de que la Comisión de Venecia haya recomendado que la ley se apruebe con una mayoría cualificada, más amplia que la absoluta con la que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, según indican fuentes gubernamentales. Consideran que el informe de este organismo dependiente del Consejo de Europa "tumba la principal mentira del PP", que la Comisión de Venecia exigía una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo. El Gobierno admite que recomienda una mayoría más amplia para su aprobación y por tanto pide al PP que se sume a esta ley "clave para la convivencia en Cataluña". Además, el Gobierno sostiene que la Comisión de Venecia, en su nuevo informe "mantiene su valoración inicial sobre la legitimidad política de la amnistía como instrumento para la reconciliación". Destacan también que todos los países pueden aprobar amnistías, "también los que no tienen previsión constitucional", y que la proposición de ley "no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes". Respecto al delito de terrorismo, el Ejecutivo subraya que el nuevo informe dice que deben quedar excluidos los delitos de terrorismo que causen violaciones graves de derechos humanos, "como hace ahora" a juicio de Moncloa. Por último, señalan que el informe también destaca "el respeto de la independencia judicial, incluso en el caso de las medidas cautelares, dando además parámetros de interpretación a los jueces, lo cual será útil y reforzará la seguridad jurídica de cara a su aplicación". En este sentido, el informe de la Comisión de Venecia señala que no aprecia conflicto respecto a la separación de poderes si son los jueces los que ordenan las medidas que benefician a los amparados por la norma.