De la Fuente: "No llamo a Brahim porque no llamo a ningún jugador"

Las Rozas (Madrid), 15 mar (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, explicó las razones por las que no llamó a Brahim Díaz, conociendo el interés de Marruecos de citar al futbolista nacido en Málaga y con pasado con España, al asegurar que no llama "a ningún jugador" y sus excepciones son solamente con "jugadores lesionados".

"La decision la toma Brahim antes del 1 de marzo que facilito la prelista. Lo tenía claro. Cuando un jugador quiere estar, aquí está, y si no quiere estar se acepta con absoluta naturalidad. Cada uno está donde quiere estar. Le tengo mucho cariño, soy el seleccionador que más le ha seleccionado", recordó.

"No llamo a Brahim porque no llamo a ningún jugador, solo hablo con jugadores lesionados. Excepcionalmente con otros que crea que deba hablar pero Brahim es un jugador más, como el resto de españoles que podían venir, pero ha decidido jugar con Marruecos. Le estoy muy agradecido por las experiencias muy buenas que hemos vivido y le tengo mucho aprecio en lo personal y profesional", añadió.

Tras recordar a De la Fuente casos como Robin Le Normand y Aymeric Laporte en la absoluta, en los que bien el seleccionador o personal de la Federación española habló con los jugadores para que se decidiesen por España, el técnico riojano puso en valor las decisiones de los futbolistas.

"No le llamo porque era imposible traerle. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades porque no hay convocatorias. Es lo único que podía hacer. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Ha decidido jugar con Marruecos y total respeto", dijo.

"Llamo a quien tengo que llamar. No sé si han estado comiendo o han dejado de comer con otros jugadores, preguntad a quien lo hizo. Yo pongo en valor a Laporte, a Lamine Yamal, Joseph o Mosquera que han decidido jugar con nosotros. Es lo que tenemos que poner en valor. Hay libertad de elección en algunos casos y eligen ir con otro país. Me parece fantástico", afirmó.

Aclaró De la Fuente sus palabras en el Foro EFE Sport Business del pasado lunes, cuando apuntó a exigencias que nadie debe poner antes de una convocatoria de la selección. Dejó claro que habló de forma genérica sin apuntar a Brahim.

"Cuando hablo de exigencias y condiciones lo digo de forma general, es una máxima en la Federación que ningún futbolista puede exigir nada. A mí no me ha exigido nada Brahim porque no tiene nada que exigir si tenía claro jugar con Marruecos. Para el futuro nadie tiene que exigir nada, solo querer venir", aseguró.

"Quien quiera venir a la selección es con las mismas condiciones que los demás. No sólo hablo de Brahim. Quien viene es porque quiere y nada más. El seleccionador está en su derecho de querer seleccionarlo pero él ha aceptado otra propuesta y me parece fenomenal. Uno ya es mayorcito para tomarlas. Celebro ver a la gente feliz y me alegro por él porque le tengo un gran aprecio. Le deseo lo mejor y le agradezco los momentos que he disfrutado con él, que ha dado a la selección española de fútbol", agregó.

Y sorprendió el seleccionador al no cerrar las puertas si Brahim decidiese dar marcha atrás en su decisión.

"El fútbol da muchas vueltas, se han vivido experiencias similares y no sabemos lo que va a pasar de aquí al futuro. No sé si legalmente esto le desvincula de por vida, lo puede comentar el departamento jurídico. Deportivamente no lo sé pero lo importante no es que queramos nosotros o no, es que el jugador quiera. Es la premisa definitiva. En el futuro se verá si está en disposición, si legalmente se puede y si el seleccionador que esté lo considera oportuno pero cerrar la puerta, nunca". EFE

rmm/og